Utsålt på Göteborgsmässan

Efter två år i Kista återvänder Elektronikmässan till Göteborg och Åby arena den 15-16 april. 153 utställare innebär att mässan för första gången på länge är helt utsåld.

– Det känns väldigt härligt att åter kunna erbjuda en mötesplats för Elektronik i Göteborg efter 3 års frånvaro. Vi har en fullbokad mässhall och det kommer att bli två fantastiska dagar med framtidens elektronik, skriver Vincent Lind, som är eventmaster på arrangören Easyfairs, i ett e-postmeddelande till Elektroniktidningen.

Easyfairs har tillsammans med branschföreningen Svensk Elektronik satt ihop ett talarprogram som bland annat bjuder på kvantteknik och AI.

Ett exempel är svenska Ekkono Solutions som berättar om resurssnåla AI-algoritmer som både körs och programmeras i styrkretsar.

Det nationella nätverk för kvantinnovation på Chalmers Industriteknik, QSIP, pratar om vad som händer i Sverige inom kvantområdet.

För den som är mer intresserad av tillverkning finns den samlad runt Machine Arena där den senaste produktionsutrustningen visas i verklig drift.

Den första dagen klockan 13 koras också årets kvinnliga förebild i elektronikbranschen 2026 på elektronikscenen.

Parallellt med mässan genomförs Semicon 2026, en endagskonferens arrangerad av Svensk Elektroniks projekt Semicon Sweden. Det blir en samlingsplats för industri, startups, akademi, forskningsinstitut och myndigheter som vill stärka Sveriges position i det europeiska och globala halvledarekosystemet. Bland annat kommer den svenska halvledarstrategin att presenteras.

