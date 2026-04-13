135 bolag utvecklar AI-processorer

Det amerikanska analyshuset Jon Peddie Research, JPR har hittat 135 företag som utvecklar AI-processorer. 99 av dem är uppstartsbolag medan 36 är börsnoterade. Sedan år 2000 har de tagit in över 28,8 miljarder dollar.

– Marknaden för AI-processorer befinner sig fortfarande i en tillväxtfas men förväntas nå sin topp i år. Lockade av Nvidias häpnadsväckande framgångar och snabba tillväxt har företag flockats till marknaden i hopp om att ta en del av den, om inte helt ersätta Nvidia. Men Nvidia låter sig inte enkelt ersättas, och många av dessa startups och deras investerare kommer att bli besvikna, säger JPR:s vd Jon Peddie i ett pressmeddelande.

Antalet nya bolag toppade mellan åren 2017 och 2021 och av rapporten AI Processors Quarterly Update framgår att JPR förväntar sig en konsolidering och utslagning fram till år 2030 då bara ungefär 25 företag som utvecklar AI-processorer finns kvar.

JPR delar in AI-processormarknaden i fem segment:

• Autonoma system (inklusive rörliga robotar)

• Inferens (PC-datorer och smartphones)

• AI IoT (inklusive leksaker)

• AI-träning

• AI-inferens i molnet

– En storlek passar inte alla – och kan inte heller göra det – när det gäller behov och tillämpningar, konstaterar JPR i pressmeddelandet.