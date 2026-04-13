Solceller och EMC

Fel utförd kan en installation av solpaneler skapa EMC-störningar. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en liten broschyr för privatpersoner som funderar på att installera solel.

Kräv att elinstallationsföretaget utför kontroll innan anläggningen tas i bruk. Avtala om att få kopia på testprotokoll. Det är två av de råd som Elsäkerhetsverket ger i broschyren ”Solceller och EMC för privatpersoner”.

”Undvik att installera optimerare på panelnivå om det absolut inte behövs. Ju mer kraftelektronik som finns installerat på taket desto högre är risken för EMC-störningar. Försök i stället att placera solcellerna så att skuggning i största utsträckning kan undvikas.”

Det är ett annat råd.

