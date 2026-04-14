Rykte: Nvidia överväger att köpa PC-tillverkare

Enligt den vanligtvis välinformerade sajten SemiAccurate förhandlar Nvidia sedan ett år tillbaka om att köpa en av de större pc-tillverkarna. Ryktet fick Dells och HP:s aktier att ta ett skutt uppåt innan Nvidia gick ut och dementerade det hela.

I ett blogginlägg från igår skriver Charlie Demerijan att ett köp skulle förändra PC- och servermarknaden i grunden men att det inte är säkert att det blir verklighet. Samtidigt påpekar han att han var först med ryktet att Elon Musk ville köpa Intel. Blogginlägget ledde till stor munterhet innan Musk ett par kvartal senare började prata om sitt intresse för Intel.

I slutändan blev det ingen affär men Intel ställde sig nyligen bakom Musks satsning på en Terafabrik i Austin, Texas, även om inget är klart om villkoren. Och partnerskapet mycket väl kan rinna ut i sanden.

Varför Nvidia skulle vara intresserat av en PC- och servertillverkare och hur en affär skulle förändra marknaden i grunden förklaras inte i den öppna delen av blogginlägget. En mer utförlig analys finns bakom betalväggen.