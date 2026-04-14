Europas första bemannade robotaxi kinesisk

Den lanserades i panik den 30 mars – Europas första kommersiella robotaxi. Teknik från kinesiska Pony AI driver tjänsten i Zagreb, Kroatien. Pony AI anlitades i sista sekunden när kroatiska Verne inte lyckades bygga en självkörande bil på egen hand.

Europas första betalda robotaxiresa gjordes den 30 mars av kroatiska Vernes vd. Det är Verne som äger tjänsten, som täcker 90 km².

Ponys personal finns i framsätet. Tjänsten är i drift mellan 07:00 och 21:00. Varje fordon tar upp till två passagerare.

Bilen är tillverkad av kinesiska BAIC – en Arcfox Alpha T5. Appen är Vernes egen. Snart kommer du även att kunna beställa via Ubers app.

Självkörningsplattformen – mjukvara och hårdvara – är från kinesiska Pony.ai som använder amerikanska Nvidias självkörningsdator Orin-X.

En del av finansieringen kommer från EU.

Sajten AV Market Strategist funderar över hur det kan komma sig att EU är med och finansierar kinesisk robotaxi.

Det som hände var att Verne – ett kroatiskt bolag ursprungligen känt som Project 3 Mobility – fick 180 miljoner euro i preliminärt EU-bidrag för att bygga en europeisk robotaxi med teknik från israeliska Mobileye.

Men Verne har inte lyckats producera en fungerande bil.

Och tidsfristen för EU-bidraget höll på att gå ut.

Så i sista stund bjöd Verne in Pony att hjälpa till. Dagen innan EU-bidraget riskerade att krävas tillbaka, den 30 mars, tog vd för Verne sin första betalda resa.

Pony är ett av Kinas svar på amerikanska robotaxibolaget Waymo. Pony driver kommersiell robotaxi i Peking, Guangzhou, Shenzhen och Shanghai. I de tre förstnämnda städerna utan personal i bilen.

