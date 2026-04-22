Förslag: Satsa 20 miljarder på elektronik och halvledare

Tio statliga miljarder över tio år plus lika mycket från industrin i ett Vinnovalett innovationsprogram. Det är förslaget i en färsk rapport om Sveriges halvledarstrategi för de kommande tio åren.

Smartare Elektroniksystem, Rise, Vinnova, FMV, Business Sweden, universiteten, Tillväxtverket och IVA har alla tagit fram rapporter om det svenska ekosystemet inom elektronik- och halvledar­området. Svagheter och styrkor har analyserats, jämförelser har gjorts med omvärlden och möjliga vägar framåt har dryftats.

Den nya rapporten ”Sveriges strategi för halvledare 2035” vågar klä önskningarna i siffror. Det handlar om ungefär en miljard per år i tio år från staten via Vinnova, och lika mycket från näringslivet i ett så kallat PPP, Public-Private-Partnership.

Förlagan är innovations­pro­grammet Avancerad Digita­lisering som skapades år 2021 när ABB, Ericsson och Saab gjorde gemensam sak och föreslog programmet, som har en budget på samma nivå som elektronik- och halvledar­branschen nu vill ha.

Hittills har dock Klimat- och näringsdepartementet varit svårflörtat när det kommer till elektronik- och halvledarområdet även om branschen så sakteliga fått departementets öra. Att få igenom ett så stort program kommer att ta ett par år. En rimlig ambition är att få med det i nästa forskningsproposition år 2028 som ska staka ut riktningen för åren 2029–2032.

– Nästa steg är att industri­företagen behöver gå ihop i ett konsortium om de vill ha programmet, de måste samla sig och säga att de är beredda att gå in med pengar, säger Elisabet Österlund som är general­sekre­terare i bransch­organisa­tionen Svensk Elektronik.

Tänkbara bolag som listas i rapporten är ABB, Ericsson och Saab, men också Mycronic, Axis och Silex.

Värt att notera är att Rise saknas bland ”de villiga”, institutet har varit med och producerat rapporten men har inte resurser att lägga in i ett projekt av den här storleken. I Europa hade institut som belgiska Imec, tyska Fraunhofer, franska CEA-Leti och finska VTT tagit en ledarroll.

Rapporten går på ett mycket gediget sätt igenom den globala halvledar- och elektronik­branschen men också det svenska ekosystemet, och radar upp en lång rad argument för varför, och på vilket sätt, AB Sverige måste satsa på området.

Om du undrar kokar det ned till att stärka landets långsiktiga konkurrenskraft, ekonomiska tillväxt, motståndskraft och säkerhet.

Rapporten har tagits fram av Semiconductor Sweden, Svensk Elektronik, FMV, Rise, Smartare Elektroniksystem och Photonic Sweden.

– Vi har lyckats få en bred samsyn i en komplex fråga, det är viktigt för aktörerna i eko­systemet att få en samlad syn på vad vi ska prioritera, säger Elisabet Österlund.

Hela rapporten finns här (länk).