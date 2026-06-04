Första spanska robotaxin kineisk

Kinesiska Weride är först att lansera robotaxi i Spanien. Tjänsten startar senare i år i Madrid.

Weride använder Ubers app i Spanien. De två samarbetar sedan 2024 i Abu Dhabi och Dubai, och snart även i Riyadh.

Lokal partner är Avomo, en del av Moove Cars Group som är en leverantör av flottor till apptaxibolag.

Som brukligt har tjänsten inledningsvis en tekniker i förarsätet. På sikt ska Weride ha ”hundratals” robotaxibilar i centrala Madrid.

Werides stora plan är att ha robotaxi i femton städer globalt till 2030 med sammanlagt tiotusentals robotaxibilar.

Spanien är Werides andra anhalt i Europa. Sedan i mars syns Weride på gatorna i Bratislava, Slovakien.

I Singapore har Weride pilotdrift sedan november 2024.

På hemmaplan finns Weride i Guangzhou, Peking, Shenzhen och Shanghai.

I följande länder krattar Weride marknaden med samarbeten och ansökningar: USA, Israel, Frankrike, Stobritannien, Japan och Qatar.