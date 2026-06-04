Chips Act 2.0 får bredare innehåll

EU:s ambitioner inom halvledarområdet har hittills haft fokus på att öka produktionen och stärka motståndskraften. När kommissionen igår presenterade sin vision för Chips Act 2.0 finns även frågor som att minska beroendet av omvärlden med, liksom ambitionen att förbättra stödet till nystartade bolag.

– Vi har inte råd att vara beroende av andra för de tekniker som håller våra sjukhus igång, våra elnät stabila och våra tjänster säkra, säger kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

– Det handlar om att skydda våra medborgare, försvara våra intressen och fatta våra egna beslut. Europa har talangen, forskningsexcellensen, den industriella basen och den inre marknaden. Tillsammans måste vi omvandla dessa styrkor till teknisk suveränitet.

Paketet omfattar två lagstiftningsförslag – Chips Act 2.0 och lagen om moln och AI-utveckling – samt en strategi för öppen källkod och en strategisk färdplan för digitalisering och AI inom energisektorn.

Såhär skriver kommissionen i förslaget:

Chips Act 2.0 ska bygga vidare på Europas styrkor, bland annat inom kretsar på mogna processer men syftar också till att bygga kapacitet inom avancerad halvledarteknik som driver AI-tillämpningar.

Lagstiftningen ska påskynda tillståndsprocesser, fördjupa samarbetet med likasinnade partner och införa ett nytt excellensmärke för Europas halvledarregioner. Genom att dessutom anta ett ekosystembaserat synsätt kommer den att föra europeiska halvledartillverkare närmare sina kunder och dra nytta av efterfrågan från tillväxtsektorer som datacenter, molntjänstleverantörer och AI-gigafabriker. Slutligen kommer den att stödja investeringar och strategiska projekt, samtidigt som den åtgärdar sårbarheter som kan äventyra försörjningskedjorna.