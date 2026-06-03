Örebro ska lära industrin umgås med AI

Hur man får människor och AI att fungera som team i komplexa miljöer – det är fokus för en satsning mellan Örebroprofessorn Amy Loutfi och flera industripartners.

Det berättar Örebro universitet i ett pressmeddelande.

– I decennier har målet med AI varit att automatisera mänskliga uppgifter. Nästa steg är något annat: AI-system som kan arbeta sida vid sida med människor som pålitliga lagkamrater, säger Amy Loutfi, professor och föreståndare för Arc vid Örebro universitet.

Arc står för AI, Robotics and Cybersecurity Center.

– Det skapar en helt ny relation mellan människor och teknik, där intelligens delas, ansvar förhandlas och lösningar växer fram genom samarbete snarare än enbart automatisering.

Hon kallar det för ”Human-AI Teaming”. Det kan handla om robotar och AI-system på en flygplats, i en gruva, i industrin, i intelligenta byggnader eller i annan kritisk infrastruktur.

I sådana miljöer är full automatisering ofta varken möjlig eller önskvärd. AI-systemen behöver kunna förstå situationen, anpassa sig, lämna över ansvar till människor när det behövs och göra sina beslut begripliga.

– Vi går från frågan ”vad kan AI göra själv?” till ”hur kan människor och AI lösa komplexa uppgifter tillsammans?”. Det är en avgörande förskjutning när AI ska kunna användas säkert och ansvarsfullt i verkliga miljöer, säger Amy Loutfi.

Några företag som deltar i satsningen är Örebrobostäder, Ecoguard, Örebro Airport, Schunk, Algoryx, Epiroc, Saab Dynamics och Volvo Construction Equipment. Tata Consultancy Services medverkar som partner.

Företagen medfinansierar satsningen med omkring 20 miljoner kronor över fem år och bidrar samtidigt med testmiljöer, data och verkliga utmaningar från industri och samhällskritiska verksamheter.