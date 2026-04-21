Kritisk råvara igår inte idag för batterier

Batterimaterial som först beskrivits som kritiska har senare bytts mot andra material som kunnat möta efterfrågan och pris. Forskare i Lund konstaterar att batterimarknaden visat sig vara motståndskraft mot pris- och materialstörningar.

Marknaden har klarat att hantera både materialbrist och prisökningar under den snabba utvecklingen av batteriteknik för elbilar.

Forskarna har tittat på de senaste 15 åren. Batteritekniker för elfordon har genomgått innovationssprång. Exempel på hur dominerande teknik trängts undan är att kobolt bytts mot nickel och NMC mot LFP.

– Idag är bara en fjärdedel av alla fordon som säljs elektriska, så det finns goda möjligheter för flera sådana förändringar, säger Björn Nykvist, affilierad forskare vid LTH och forskare vid Stockholm Environment Institute.

Enligt forskarna understryker detta att stater bör vara försiktiga med att identifiera vissa material som kritiska för omställningen – särskilt eftersom innovation går snabbt.

Forskningsstudien är författad av Björn Nykvist, André Månberger, Oscar Gustafsson och Lars J. Nilsson, och publicerad i Cell Reports Physical Science.