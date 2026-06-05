EU prioriterar Europa på 2 GHz-bandet

När frekvenser på 2 GHz-bandet ska delas ut om ett år kommer europeiska företag att få större delen. Bandet används för mobil kommunikation via satelliter, MSS, en marknad som idag domineras av amerikanska aktörer som Starlink och Globalstar, skriver analyshuset Rethink.

– Stora nätverk av LEO-satelliter håller på att bli rymdens version av mobilmaster. De förbinder mark- och rymdsystem och banar väg för framtidens 6G-mobilnät, sade kommissionären Henna Virkkunen i ett uttalande den 27 maj.

– Kort sagt är detta band absolut avgörande för våra medborgare, företag och regeringar. Efter 18 år står Europa vid ett vägskäl. Vi har nu ett sällsynt tillfälle att välja vad vi vill ha för vår framtid.

EU-kommissionen pekar på att mobil satellitkommunikation rör sig mot standardiserade tekniker, det vill säga de lösningar som 3GPP drar upp inom ramen för 5G och på sikt även 6G.

Det handlar om smalbandig kommunikation från jorden till satelliter (NB-NTN) vilket finns med i 3GPP Release 17 och som använder MSS-spektrum i L-bandet (1–2 GHz) eller S-bandet (2–4 GHz) med modifierade handenheter; samt 5G NR NTN från Release 18/19, som även utnyttjar IMT-spektrum.

MSS är harmoniserat i de flesta regioner i världen och 2 GHz-bandet är särskilt eftertraktat eftersom det ger bättre täckning än Ku/Ka-banden (12–30 GHz) och bättre bandbredd än de lägre delarna av L-bandet.

Starlink har idag en egen lösning men ska för nästa generations satelliter, V2, gå över till specifikationen i Release 19. Resten av marknaden förväntas följa efter vilket kommer att göra 2 GHz-bandet till ett mycket eftertraktat spektrum, skriver Rethink.

I Europa avslutas licenserna för 2 GHz-bandet, som de amerikanska företagen Viasat och EchoStar har, i maj 2027.

EU-kommissionen har beslutat att en tredjedel av bandet reserveras för statlig användning (inklusive samhällskritisk kommunikation, säkerhet och försvar) och tilldelas en EU-operatör. Operatören måste säkerställa att den kan integreras med EU:s kommande satellitsystem Iris 2.

En annan tredjedel ska tilldelas EU-baserade uppstartsbolag. Endast i den sista tredjedelen kan icke-EU-företag lägga bud på spektrum. Denna tredjedel fördelas sedan mellan EU- och icke-EU-företag.