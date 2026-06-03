Debatt: Sverige saknar plan när världen slåss om chipen

”Medan USA, Kina och EU investerar hundratals miljarder i avancerad elektronik saknar Sverige fortfarande en nationell strategi. Regeringen bör nu etablera ett långsiktigt innovationsprogram för halvledare och avancerad elektronik”. Det skriver Sofia Persson Björk, ordförande i branschföreningen Svensk Elektronik, och Olle Hulteberg, ordförande i innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem i en debattartikel i Dagens Industri.

Tio statliga miljarder över tio år plus lika mycket från industrin i ett Vinnovalett PPP, Public-Private-Partnership. Det var förslaget i den nyligen lanserade rapporten ”Sveriges strategi för halvledare 2035” om Sveriges halvledarstrategi för de kommande tio åren.

Författarna bakom rapporten följer nu upp med en debattartikel i Dagens Industri:

Halvledare har blivit geopolitik, säkerhetspolitik och industripolitik samtidigt. Medan USA, Kina och EU investerar hundratals miljarder i avancerad elektronik saknar Sverige fortfarande en nationell strategi. Regeringen bör nu etablera ett långsiktigt innovationsprogram för halvledare och avancerad elektronik innan svenska jobb, investeringar och strategisk kompetens flyttar utomlands.

Pandemin visade hur sårbara de globala leveranskedjorna är. Svenska företag tvingades stoppa produktion, skjuta upp leveranser och bära stora kostnader när komponenter inte gick att få fram. Sedan dess har halvledare gått från handelsvara till strategiskt maktmedel.

Det handlar inte bara om teknik. Det handlar om svenska jobb och framtida tillväxt. Utan tillgång till kritiska komponenter riskerar investeringar och produktion att lämna Sverige.

Samtidigt finns stora svenska styrkor att bygga vidare på. Sverige är världsledande inom tekniken bakom mobilnät, försvarssystem, elfordon, avancerade sensorer och energieffektiva produkter. Här finns forskning i världsklass och företag med global konkurrenskraft, såsom Ericsson, Saab, Mycronic, Silex och Axis Communications.

Nu krävs politisk handling. Sverige behöver en nationell plattform för avancerad elektronik med långsiktiga investeringar, tydliga prioriteringar och ett närmare samspel mellan industri, forskning och stat. Strategin föreslår bland annat ett tioårigt innovationsprogram där staten investerar 10 miljarder kronor tillsammans med industrin i ett offentligt-privat partnerskap.

Det är ett minimum för att Sverige ska kunna behålla konkurrenskraft, innovationsförmåga och strategisk handlingsfrihet.

Styrelsen i Svensk Elektronik

Sofia Persson Björk, Ordförande

Styrelsen i Smartare Elektroniksystem

Olle Hulteberg, Ordförande