JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Baksätesförare i windowsterminalen
 

Baksätesförare i windowsterminalen

Windows Terminal kan nu fås med en integrerad AI-agent. Funktionen är experimentell. Dessutom är den öppen källkod.

Intelligent Terminal, som funktionen heter, har redan fått kritik. Men Elektroniktidningen misstänker att den kritiken är reflexmässig och förhastad. 

Det här är – inte – den typ av tapetsering med AI copilot överallt som Microsoft får kritik för, utan en AI som spanar på vad du gör och försiktigt räcker upp handen när den ser ett fel. Och ger förslag, som du kan okeja, om du vill. 

Det här är – inte – en Copilot som din arbetsgivare installerat bakom din rygg under natten och som du ägnar hela nästa arbetsdag åt att försöka bli av med.

Utan en diskret liten Copilot-assistent som du själv installerar i Powershell och som inte gör saker du inte explicit bett om.

Allt färre söker på Stack Overflow efter hjälp med kodning. Det du gör idag är att du klipper och klistrar mellan terminalfönster och Chat GPT eller Claude. Eller Gemini, Deepseek, Mistral, Grok, Copilot eller Perplexity – det där är min egen setup. 

Du som kodar i Windows Powershell får härmed en smidig liten present från Microsoft: du slipper klipp- och klistrandet. 

En Copilot-AI-agent i ett litet fönster strax intill terminalen (du kan välja norr, söder, öster eller väster) läser din dialog och lägger sig i.

Klicka på ”ok” för att använda agentens förslag, eller redigera det. Det sparar in några musklick och några tankesteg.

Den installeras med GitHub Copilot som hjärna, men du kan byta ut den mot valfri pratmoster (eller ”agentupplevelse” som Microsoft kallar den här typen av subrutin) så länge som den stöder agentprotokollet ACP.

Agenten ser när dina powerkommandon misslyckas och ser kontexten där det hände. Den kan förklara vad som hände och föreslå en åtgärd. 

Den kan även grena av sig flera agenter som jobbar parallellt. Dem ska du enligt Microsoft få en bra överblick över.

Funktionen installeras från Microsoft Store. Den är öppen källkod och Microsoft tar gärna emot besök på dess Github för kommentarer.

– Denna experimentella utgåva är utgångspunkten. Vi skulle gärna vilja att alla testar och ser hur de känner för upplevelsen, skriver Microsoft.

libcurl

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Örebro ska lära industrin umgås med AI
03 jun 2026 16:25 - Jan Tångring
Örebro ska lära industrin umgås med AI

Hur man får människor och AI att fungera som team i komplexa miljöer – det är fokus för en satsning mellan Örebroprofessorn Amy Loutfi och flera industripartners.

NyheterLäs mer...
Baksätesförare i windowsterminalen
03 jun 2026 16:03 - Jan Tångring

Windows Terminal kan nu fås med en integrerad AI-agent. Funktionen är experimentell. Dessutom är den öppen källkod.

ProduktLäs mer...
Debatt: Sverige saknar plan när världen slåss om chipen
03 jun 2026 15:42 - Per Henricsson

”Medan USA, Kina och EU investerar hundratals miljarder i avancerad elektronik saknar Sverige fortfarande en nationell strategi. Regeringen bör nu etablera ett långsiktigt innovationsprogram för halvledare och avancerad elektronik”. Det skriver Sofia Persson Björk, ordförande i branschföreningen Svensk Elektronik, och Olle Hulteberg, ordförande i innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem i en debattartikel i Dagens Industri.

NyheterLäs mer...
Mems och AI i strömsnål vibrationssensor
03 jun 2026 13:22 - Jan Tångring
Mems och AI i strömsnål vibrationssensor

Enligt ST Microelectronics är memssensorn IIS3DWB10IS ett alternativ till traditionella piezogivare för mätningar av vibrationer i industriella sammanhang.

ProduktLäs mer...
Embedded Student Award är tillbaka
03 jun 2026 09:26 - Jan Tångring
Embedded Student Award är tillbaka

Nu återinförs tävlingen som lyfter svenska studentprojekt inom inbyggda system – Student Embedded Award. Bakom initiativet står branschorganisationen Svensk Elektronik och det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.

NyheterLäs mer...
Google börjar bygga första svenska datacentret
02 jun 2026 15:55 - Per Henricsson
Google börjar bygga första svenska datacentret

Idag inleder Google bygget av sitt första svenska datacenter. Det hamnar i Horndal i södra Dalarna och ska möta efterfrågan på Googletjänster som Sök, Maps, Cloud och Youtube.

NyheterLäs mer...
”Vår” buggjägare äntligen lönad
02 jun 2026 15:59 - Jan Tångring
”Vår” buggjägare äntligen lönad

En indonesisk student, Arga Reksapati, får 3700 dollar för att ha pekat ut en sårbarhet i Anthropics källkod. Det ger en viss tröst för de prispengar han – inte – fick för de tre sårbarheter han nyligen hittade i Curl.

NyheterLäs mer...
Cybersäkrad realtid för industri
02 jun 2026 14:16 - Jan Tångring
Cybersäkrad realtid för industri

Robotar, PLC:er – eller vad som helst industriellt som arbetar mellan -40°C och 125°C – är tillämpningar för NXP:s realtidsmikrokontroller IMX RT1180 (i.MX). Distributören Mouser pekar på dess cybersäkerhetsstöd för nätverk i NXP:s funktion Egdelock.

ProduktLäs mer...
Hesa Fredrik får sällskap av SE-Alert
02 jun 2026 09:21 - Per Henricsson
Hesa Fredrik får sällskap av SE-Alert

Snart införs den nya varningskanalen SE-Alert som nyttjar mobilnäten. Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvarat för att den bakomliggande tekniken ska kunna införas i svenska mobilnät.

NyheterLäs mer...
IBM och Red Hat ska cybersäkra öppenkod
01 jun 2026 15:32 - Jan Tångring
IBM och Red Hat ska cybersäkra öppenkod

Amerikanska stordatornestorn IBM och Linuxleverantören Red Hat avsätter tillsammans fem miljarder dollar på att cybersäkra öppen källkod. Projektet heter Lightwell.

NyheterLäs mer...
IR-sensor för jorden
01 jun 2026 14:03 - Per Henricsson
IR-sensor för jorden

Balder är den första eSWIR-detektorn för infraröd avbildning i det utökade kortvågsinfraröda området mellan 0,9 och 2,5 µm. Produkten från Kistaföretaget IRnova använder så kallad typ-II-supergitterstruktur vilket ger hög känslighet, stabilitet och god upplösning.

ProduktLäs mer...
Waymos flotta får svenskkinesisk bil
01 jun 2026 11:09 - Jan Tångring
Waymos flotta får svenskkinesisk bil

Efter två års utveckling fasar amerikanska robotaxibolaget Waymo in en ny bilmodell i kommersiell drift – Geely Zeekr Ojai, delvis utvecklad i Göteborg. Golvet är lägre, taket högre, kamerorna leverar 17 megapixlar och den har automatiska skjutdörrar.

NyheterLäs mer...
Nvidia och Microsoft gör agent-pc
01 jun 2026 10:13 - Per Henricsson
Nvidia och Microsoft gör agent-pc

Windowsdatorn ska bli din personlig AI-assistent med hjälp av Nvidia och Microsofts nya systemkrets kallad RTX Spark. Den kan köra språkmodeller med 120 miljarder parametrar och ett kontextfönster på upp till en miljon tokens lokalt på enheten. De första datorerna ska lanseras redan i höst.

NyheterLäs mer...
Skydda elutrustning mot cyberattacker
29 maj 2026 15:10 - Jan Tångring
Skydda elutrustning mot cyberattacker

Det får inte hända att en hacker tar sig in och stänger av jord­fels­skyddet på din ström­brytare. Så nu finns en standard som hjälper dig gardera dig mot cyberrisker för elutrustning.

NyheterLäs mer...
Linköpings mikro-LED:ar skalar i Finland
29 maj 2026 14:52 - Per Henricsson
Linköpings mikro-LED:ar skalar i Finland

Polar Light Technology följer Nordamps i spåren och väljer finska VTT för pilotproduktion. Medan Nordamps utvecklar rf-komponenter gör Polar Light mikrodisplayer baserade på egenutvecklade lysdioder.

NyheterLäs mer...
Så fuskar Teslas robotaxi
29 maj 2026 09:59 - Jan Tångring

Tesla specialanpassar sina självkörningsalgoritmer för olika städer. Det avslöjar tidigare anställda. Det gör även Waymo, men Tesla har hävdat att det inte behöver göra det och därför kan sjösätta robotaxi varsomhelst.

NyheterLäs mer...
Fyra kanaler med 16 bitar
29 maj 2026 09:20 - Per Henricsson
Fyra kanaler med 16 bitar

Picoscope 5000E har ultralågt brus, fyra kanaler och AD-omvandlare på 16 bitar. Det gör enligt engelska Pico Technology USB-oscilloskopet som klippt och skuret för att mäta på små, känsliga signaler.

ProduktLäs mer...
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare
29 maj 2026 08:23 - Per Henricsson
3,3 kV SiC-moduler för halvledaromvandlare

HV-D3 mSiC är en effektmodul på 3,3 kV från Microchip för halvledaromvandlare (SST) i storskaliga AI-datacenter och andra högspännings­applikationer.

ProduktLäs mer...
Teslas robotaxiflotta krymper
28 maj 2026 12:47 - Jan Tångring
Teslas robotaxiflotta krymper

Sedan mars–april har Teslas experimentella flotta av robotaxi i USA minskat dramatiskt. Det rapporterar sajten Electrek, utan att kunna presentera någon definitiv teori om varför.

NyheterLäs mer...
Ingen export i april
28 maj 2026 10:40 - Per Henricsson
Ingen export i april

När siffrorna för april nyligen släpptes av den kinesiska tullen visade de att exporten av germanium och gallium fallit till nära noll. Strategic Metal Invest noterar dessutom att toppmötet mellan USA och Kina nyligen inte verkar ha resulterat i några lättnader när det kommer till exportregler.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)