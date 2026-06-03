Baksätesförare i windowsterminalen

Windows Terminal kan nu fås med en integrerad AI-agent. Funktionen är experimentell. Dessutom är den öppen källkod.

Intelligent Terminal, som funktionen heter, har redan fått kritik. Men Elektroniktidningen misstänker att den kritiken är reflexmässig och förhastad.

Det här är – inte – den typ av tapetsering med AI copilot överallt som Microsoft får kritik för, utan en AI som spanar på vad du gör och försiktigt räcker upp handen när den ser ett fel. Och ger förslag, som du kan okeja, om du vill.

Det här är – inte – en Copilot som din arbetsgivare installerat bakom din rygg under natten och som du ägnar hela nästa arbetsdag åt att försöka bli av med.

Utan en diskret liten Copilot-assistent som du själv installerar i Powershell och som inte gör saker du inte explicit bett om.

Allt färre söker på Stack Overflow efter hjälp med kodning. Det du gör idag är att du klipper och klistrar mellan terminalfönster och Chat GPT eller Claude. Eller Gemini, Deepseek, Mistral, Grok, Copilot eller Perplexity – det där är min egen setup.

Du som kodar i Windows Powershell får härmed en smidig liten present från Microsoft: du slipper klipp- och klistrandet.

En Copilot-AI-agent i ett litet fönster strax intill terminalen (du kan välja norr, söder, öster eller väster) läser din dialog och lägger sig i.

Klicka på ”ok” för att använda agentens förslag, eller redigera det. Det sparar in några musklick och några tankesteg.

Den installeras med GitHub Copilot som hjärna, men du kan byta ut den mot valfri pratmoster (eller ”agentupplevelse” som Microsoft kallar den här typen av subrutin) så länge som den stöder agentprotokollet ACP.

Agenten ser när dina powerkommandon misslyckas och ser kontexten där det hände. Den kan förklara vad som hände och föreslå en åtgärd.

Den kan även grena av sig flera agenter som jobbar parallellt. Dem ska du enligt Microsoft få en bra överblick över.

Funktionen installeras från Microsoft Store. Den är öppen källkod och Microsoft tar gärna emot besök på dess Github för kommentarer.

– Denna experimentella utgåva är utgångspunkten. Vi skulle gärna vilja att alla testar och ser hur de känner för upplevelsen, skriver Microsoft.