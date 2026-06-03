Mems och AI i strömsnål vibrationssensor

Enligt ST Microelectronics är memssensorn IIS3DWB10IS ett alternativ till traditionella piezogivare för mätningar av vibrationer i industriella sammanhang.

Den har samma mätprecision som en piezogivare men är mindre, billigare att integrera och förbrukar mycket mindre ström. Om man får tro ST. Batteridrift ska vara möjlig.

Sensorn mäter vibrationer upp till 200g vid 10 kHz. Den har ett grundbrus p är 35 µg/√Hz vilket ska motsvara piezogivare.

Kretsen gör hårdvaruaccelerad signalbehandling och AI i en kärna kallad ISPU 2.0, intelligent sensor processor unit. Prestanda är 40 MIPS och 40 MFLOPS – fyra gånger högre än föregående generation.

Du programmerar den i C med kod och data lagrade i RAM. Hos ST finns mjukvarubibliotek för FFT, filtrering, envelope och detektion av avvikelser. Här finns ett FIFO-register på 2048 × 80 bitar och en temperatursensor.

Kapseln är 4,5 × 4,5 × 1,5 mm och har 16 ben. Den tål temperaturer upp till 125 °C och levereras med tio års livslängdsgaranti.

Från juli kan du få den levererad med en prislapp på fem follar i volymer om minst 10000.