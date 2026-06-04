Olof Kindberg:
Chips Act 2.0 efterlängtad seger för öppen källkod
Det nya europeiska teknik-suveränitetspaketet är ute – och det finns faktiskt en del rejäla pluspoäng.
- En uppdaterad Chips Act som både tar vara på det som funkade första varvet och skruvar på det som inte gjorde det. Att bygga upp en halvledarindustri är inget man gör mellan två kvartalsrapporter – det är dyrt, segt och kräver att man orkar hålla i över tid. Därför är det ett styrkebesked att EU fortsätter att trycka in pengar här.
- En uttrycklig strategi för öppen källkod. Vi har sett det i både rapporter och verkligheten: öppen källkod är rena raketbränslet för ett friskt ekosystem – ekonomiskt, kompetensmässigt och säkerhetsmässigt. Jag har stått och gastat om det här i 15 år, men det här är första gången det faktiskt verkar ha gått in hos beslutsfattarna. Ser fram emot att kavla upp ärmarna och få det att hända på riktigt. En stor del av open source-innovationerna kommer från Europa, men industrin här har traditionellt varit rätt usel på att göra affär av det.
- Även om jag till vardags mest rör mig i halvledarvärlden är det uppenbart att Cloud and AI Development Act är en viktig kugge i det större maskineriet. Den kommer att ge det europeiska ekosystemet mer stadga – och på sikt bygga upp en större tilltro till vår egen kapacitet.
|Olof Kindgren är aktiv inom öppen hårdvara som utvecklare, som styrelsemedlem i FOSSi Foundation och som ambassadör för RISC-V International.