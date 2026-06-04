Europa ska börja lagra kritiska mineraler

På EU:s prioriteringslista finns bland annat wolfram, sällsynta jordartsmetaller och gallium. Enligt sajten Stockhead kan företag som Osmond Resources, European Resources, Apollo Minerals och Energy Transition Minerals bli vinnare.

Kinas exportbegränsningar har fått många att inse beroendet av ett enda land för mineraler som används i magneter men också inom halvledarindustrin och i försvarstillämpningar.

EU har därför dragit igång ett program för att skapa en krockkudde för att minska beroendet. En del av det är att skapa större lager i Europa för wolfram, sällsynta jordartsmetaller och gallium. Enligt Stockhead förs samtal med bland annat hamnen i Rotterdam, som är Europas största.

I ett nästa steg kan fler av de 17 ämnen som EU listat som kritiska bli aktuella, inklusive titan som inte utvinns i Europa men som används av bland annat flyg- och rymdindustrin.

Fyra företag som skulle kunna starta utvinning i Europa är Osmond Resources, European Resources, Apollo Minerals och Energy Transition Minerals.

Osmond har en nedlagd gruva i Pyreneerna där det tidigare brutits wolfram. Finska European Resources har Korsnäsgruvan med sällsynta jordartsmetaller medan Energy Transition Minerals har en nedlagd utvinning i spanska Penouta för tenn, tantal och niob plus Kvanefjeld på Grönland med sällsynta jordartsmetaller.

Slutligen finns Osmond Resources som driver ett projekt i spanska Orión med målet att bli den första europeiska producenten av sällsynta jordartsmetaller, titan, zirkonium och hafnium.

I Sverige finns också LKAB:s fyndighet i Kiruna men den ligger längre fram i tiden om den blir verklighet.