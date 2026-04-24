Synka ditt 5G-nät

Microchip släpper en modul för högprecisions­synkronisering i datacenter och 5G-nät (vRAN).

MD-990-0011-B heter den. Den är konstruerad för servrar baserade på Intel Xeon 6-processorer och utnyttjar Intels vRAN-arkitektur.

Den stöder automatisk val och låsning av tidskällor via såväl satellit (GNSS) som Ethernet (SyncE) och protokollet PTP.

Modulen inkluderar två oberoende DPLL-kanaler, temperatur­styrda kristall­oscilla­torer, temperatursensor och EEPROM för kort­konfi­gu­ration.

Modulen släpps i två varianter. MD-990-0011-BC01 har åtta timmars holdover och BA01 har fyra. Båda finns i produktions­volymer.

Microchip har 75 års erfarenhet inom tidslösningar, från små plug-in-kort för servrar till nationella tidssystem i rack­format.