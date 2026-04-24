Kitron dubblar i Övik

Kontrakts­tillverkaren Kitron ska bygga en ny fabrik i Örnsköldsvik med inflyttning 2028. Lokalen blir på 7300 kvadratmeter plus kontorsyta vilket är dubbelt så mycket som den nuvarande.

Kitron slutförde nyligen förvärvet av Deltanordic i Örnsköldsvik som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder inklusive grannen BAE Hägglunds.

Kitron har kommit överens med kommunen om att köpa en tomt fem kilometer söder om staden där företaget ska bygga och äga en fabrik på 7300 kvadratmeter plus kontor.

Dagens fabrik är ungefär hälften så stor och ägs inte av bolaget. Expansionen innebär också att företaget behöver växa från dagens 120 medarbetare till närmare 300 när fabriken är i full drift.

Tilläggas kan att Kitron även håller på att bygga ut sin fabrik i Jönköping med 6000 kvadrat­meter till en totalyta på 14 000 kvadratmeter. Expansionen ska vara klar under andra halvåret i år.

24 apr 2026 10:22 - Per Henricsson

NyheterLäs mer...
Tre Ericssonmedarbetare prisas av IEEE
24 apr 2026 10:20 - Per Henricsson
Erik Dahlman, Stefan Parkvall och Johan Sköld har tilldelats IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communications för sina insatser inom forskning, utveckling och arbete med att ta fram globala standarder för mobil kommunikation. Priset delas ut i New York idag.

NyheterLäs mer...
Sommarskola i Lund: Designa din egen Risc V
24 apr 2026 10:15 - Per Henricsson
Det är inte alls svårt att designa en Risc V-processor och dessutom väcka den till liv i en emulator. Kompetenscentrumet SCCC kör en repris på fjolårets populära sommarskola i Lund den 8 till 10 juni för alla som vill prova på.

NyheterLäs mer...
Ny GPU avvaktar med AI
23 apr 2026 15:45 - Jan Tångring
Bolt Graphics i Sunnyvale, Kalifornien, har gjort tapeout på sitt första GPU-chip, Zeus, i TSMC 12FFC. Zeus siktar på HPC- och grafikberäkningar som idag sker på CPU:er. Zeus ska kunna göra jobbet betydligt billigare.

ProduktLäs mer...
ISS Europe: Halvledarstrategierna som påverkar Europa
23 apr 2026 11:14 - Per Henricsson
De amerikanska tullarna blir kvar även med en ny president, japanska Rapidus visar att det går att skapa halvledarproduktion av världsklass på kort tid och alla världsdelar stöttar sin halvledarindustri men på olika sätt. Det budskapet levererade Martin Zech från konsultbolaget FQI Consultings Brysselkontor under branschorganisationen Semis konferens i polska Sopot i slutet av mars.

REPORTAGELäs mer...
Halva Teslas flotta klarar inte självkörning
23 apr 2026 10:33 - Jan Tångring

Fyra miljoner bilar från amerikanska Tesla behöver ny självkörningsdator och nya kameror för att kunna ha en chans att implementera oövervakad självkörning. Teslas vd Elon Musk har tappat tron på att hårdvarugenerationen HW3 är tillräcklig.

NyheterLäs mer...
Nokia knoppar av rymden
23 apr 2026 08:05 - Per Henricsson
Den finska telekomjätten Nokia knoppar av sin rymdverksamhet i ett separat bolag kallat Modul8. Det handlar om utveckling vid Nokia Bell Labs i USA av mobilnät för månen och i rymdfärder.

NyheterLäs mer...
Bosch samplar tredje generationens SiC-kretsar
23 apr 2026 06:36 - Per Henricsson
20 procent effektivare samtidigt som de är mindre än föregångarna. Så marknadsför tyska Bosch den tredje generationen av sina MOSFET:ar i kiselkarbid som testas av utvalda kunder.

ProduktLäs mer...
271 buggar i Firefox ett ljus i tunneln
22 apr 2026 15:39 - Jan Tångring
En buggbott baserad på den omtalade stora språkmodellen Mythos från AI-jätten Anthropic har hittat inte mindre än 271 buggar i webbläsaren Mozilla Firefox. Men Mozillas teknikchef drabbas inte av panik. Tvärtom. Elektroniktidningen förklarar varför.

NyheterLäs mer...
ABB:s snabbaste cobot hittills
22 apr 2026 15:26 - Per Henricsson
PoWa hanterar nyttolaster från 7 till 30 kg med en topphastighet på 5,8 m/s. Även räckvidd och högsta armlast är bäst i klassen, enligt ABB.

ProduktLäs mer...
Förslag: Satsa 20 miljarder på elektronik och halvledare
22 apr 2026 12:13 - Per Henricsson
Tio statliga miljarder över tio år plus lika mycket från industrin i ett Vinnovalett innovationsprogram. Det är förslaget i en färsk rapport om Sveriges halvledarstrategi för de kommande tio åren.

NyheterLäs mer...
Ringbelysning för stora ytor
22 apr 2026 10:21 - Per Henricsson
Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning för avsyningsuppgifter där man tittar på större ytor utan att zooma in. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

ProduktLäs mer...
Kritisk råvara igår inte idag för batterier
21 apr 2026 15:15 - Jan Tångring
Batterimaterial som först beskrivits som kritiska har senare bytts mot andra material som kunnat möta efterfrågan och pris. Forskare i Lund konstaterar att batterimarknaden visat sig vara motståndskraft mot pris- och materialstörningar.

NyheterLäs mer...
I Houston rullar två obemannade Teslataxi, dito Dallas
21 apr 2026 14:16 - Jan Tångring
Två små områden i Houston respektive Dallas kan använda Teslas självkörande taxitjänst. Orterna ha bara två bilar vardera i drift, men de har tagit körningar utan Teslapersonal i bilen. 

NyheterLäs mer...
Silex vill köpa fabrik i USA
21 apr 2026 14:15 - Per Henricsson

Planerna på en 300 mm-fabrik i Järfälla skrinläggs, istället vill Silex köpa en existerande fabrik på USA:s östkust och bygga om den för mikromekanik. Det framgår av dagens pressmeddelande där huvudnyheten är företagets planer på en börsnotering.

NyheterLäs mer...
Silex till Stockholmsbörsen
21 apr 2026 09:04 - Per Henricsson
Mikromekanikfoundryt Silex i Järfälla avser att noteras på Nasdaq Stockholm före sommaren. De kinesiska ägarna säljer större delen av sina aktier samtidigt som bolaget vill ta in en miljard kronor via nytryckta aktier.

NyheterLäs mer...
Värre för PC-processorer än för minnen
20 apr 2026 15:53 - Per Henricsson

AI-boomen har inte bara fått minnespriserna att rusa, enligt Digitimes går det inte längre att få tag på vissa PC-processorer. Tillverkningskapaciteten hos både Intel och AMD har styrts över till serverprocessorer.

NyheterLäs mer...
Molex köper fiber-till-chip
20 apr 2026 13:54 - Per Henricsson
Kontaktdonsjätten Molex har förvärvat israeliska Teramount, specialist på kiselfotonik och så kallad Co-Packaged Optics (CPO). Potentiella kunder finns inom allt från AI och datacenter till 5G.

NyheterLäs mer...
Göteborg levererade!
20 apr 2026 13:03 - Per Henricsson
Förra veckan gjorde Elektronikmässan en efterlängtad comeback i Göteborg, på Åby Arena. Totalt samlades 2057 besökare under mässans två dagar där 155 utställare presenterade produkter och tjänster.

NyheterLäs mer...
Elektronikgolfen är tillbaka
20 apr 2026 08:52 - Per Henricsson
Efter många års uppehåll är det återigen dags för Elektronikgolfen. Det är inte bara en tävling utan en möjlighet att knyta nya kontakter, spela golf och ha en rolig dag tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners. Så boka den 28 maj för en runda på Bro-Bålsta Golfklubb nordväst om Stockholm.

NyheterLäs mer...
Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)