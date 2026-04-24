Kitron dubblar i Övik

Kontrakts­tillverkaren Kitron ska bygga en ny fabrik i Örnsköldsvik med inflyttning 2028. Lokalen blir på 7300 kvadratmeter plus kontorsyta vilket är dubbelt så mycket som den nuvarande.

Kitron slutförde nyligen förvärvet av Deltanordic i Örnsköldsvik som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder inklusive grannen BAE Hägglunds.

Kitron har kommit överens med kommunen om att köpa en tomt fem kilometer söder om staden där företaget ska bygga och äga en fabrik på 7300 kvadratmeter plus kontor.

Dagens fabrik är ungefär hälften så stor och ägs inte av bolaget. Expansionen innebär också att företaget behöver växa från dagens 120 medarbetare till närmare 300 när fabriken är i full drift.

Tilläggas kan att Kitron även håller på att bygga ut sin fabrik i Jönköping med 6000 kvadrat­meter till en totalyta på 14 000 kvadratmeter. Expansionen ska vara klar under andra halvåret i år.