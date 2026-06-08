Fri videokodek 30 procent skarpare

Åtta år efter den royaltyfria videokomprimeringstekniken AV1 lanseras nu uppföljaren AV2 som använder 30 procent färre bitar för video i allt från SD till 8K. Bakom ligger bland annat Youtube, Netflix och Apple i organisationen AOM (Alliance for Open Media).

Det kommer att ta ett par år innan avkodning av AV2 har hårdvarustöd och börjar tas i bruk av Netflix, Youtube och andra som idag använder AV1.

Det ser samtidigt ut som om de gamla ägda standarderna i H26x-familjen är på väg ut. Idag är H265 (HEVC) stark vid sidan av motsvarande AV1. Men om några år kommer förmodligen konsumentelektronik stödja fria AV2 utan motsvarande ägda H266 (VVC) som alternativ. H266 släpptes redan 2020 men har nästan inte fått någon användning. Det ser ut som om den är död.

De gamla ägarna av de licensierade kodekarna saknar dock sina gamla kassakossor och kräver licenspengar även för AV1 och föregångarna VP9. Och kanske snart även AV2.

Deras budskap är att AOM luras – att standarden kallas fri men exploaterar deras patenterade teknik.

Patentpoolen Sisvel säger sig ha drivit in licenspengar från inte mindre än 64 företag för AV1 eller dess föregångare VP9. Och så sent som i mars i år bröt Dolby Laboratories ny mark genom att stämma en nättjänst, Snapchat, som alltså varken tillverkar hårdvara eller mjukvara utan bara är en användare av AV1.

Vi får se hur det slutar. Rimligen ingår det inte i någons plan att försöka skjuta ner AV2. Halvledarna är redo för en ny generation mer krävande kodning. Och alla vill ha den nytta den gör för bandbredd och datalagring – 30 procent mindre datamängd på samma kvalitet i AOM:s egna mätningar.

Matchen handlar om att raka åt sig så mycket pengar som patentsystemet tillåter med sina olika klurigheter i jordens olika juridiska system tillåter.

Terrorbalansen som hindrar de gamla ägarna från att bli för giriga upprätthålls av AOM:s förmögna medlemmar, som har egna patent och välavlönade jurister som skulle kunna straffa det gamla ägerna med egna licenskrav eller andra patentattacker.

Medlemmar i AOM är bland annat Google, Netflix, Amazon, Intel, Meta, Microsoft, Nvidia och Samsung.

Här är specifikationen av AV2 (länk).

Youtube började använda föregångaren AV1 i september 2018, strax efter lanseringen. Netflix började använda den i februari 2020 och levererar idag ungefär 30 procent av sin streaming via AV1.

Amazon Prime Video har testat AV1. Streamingtjänster som Apple TV, Disneyplus och HBO Max fortsätter att uteslutande förlita sig på HEVC för 4K och HDR.