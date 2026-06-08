Ägaren Renault väljer inte Verkors batterier

Renault kommer inte att använda battericeller från den egna franska tillverkaren Verkor i sin skåpbil Master LCV. Enligt Renault står de sig inte i konkurrensen.

Verkors volymtillverkning av battericeller ligger 18 månader efter tidsplan. Renault har redan tvingats köpa celler från koreanska LG efter att Verkor inte lyckats leverera för märkena Alpine, Scénic och Flexevan.

Verkor tror sig kunna inleda seritillverkning under andra halvåret.

Renault kräver en ny strategi från Verkor, som Renault äger 12 procent av.

Elektroniktidningen intervjuade Verkor när det bildades år 2020, i spåren efter Northvolt, med stöd från Frankrike och EU.

Frankrike har inte gett upp utan hoppas få loss ett lån på en halv miljard euro från EU till både Verkor och ACC – som även den försenats.

ACC ägs av Stellantis och Mercedes, som nyligen tog in en ny chef från japanska etablerade celltillverkaren Panasonic.

Flera franska batteribolag diskuterar samarbete med kinesiska aktörer, enligt svenska affärstidningen Affärsvärlden.

En av dem är kinesiska AESC Envision som driver en batterifabrik för Renault i norra Frankrike.

Elbilar tog nära en tredjedel av franska bilmarknaden i maj.