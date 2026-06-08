En vektorsignaltransceiver för priskänsliga

Det har snart gått 14 år sedan dåvarande National Instruments lanserade den första vektorsignaltransceivern (VST). Nu kommer modeller för priskänsliga kunder inom det medicintekniska området men också för validering av elektronik och för tillverkningsmiljöer.

Vektorsignaltransceivrar är PXIe-baserade instrument med en vektorsignalgenerator och en vektorsignalanalysator. Bägge är tätt kopplade till en kraftfull FPGA. Dessutom finns ett antal digitala in- och utgångar. Som grädde på moset får användarna tillgång till den kompletta källkoden.

Instrumenten fungerar ihop med mjukvaran RFmx som tillsammans med en VST kan generera och analysera RF-signaler enligt standarder som 5G NR, wifi och Bluetooth. Det går också att skapa snabba sekvenserade mätningar för både utvecklingsverksamhet och i produktionsmiljöer. Vidare finns stöd för parallella mätningar som kortar testtiden.

En vektorsignalgenerator kostar normalt långt över en miljon kronor och det gäller även för de nya modellerna när alla tillval är förbockade.

Två av de nya VST:erna som upptar två kortplatser i ett PXI-chassi är: