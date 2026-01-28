Apple begränsar noggrannheten

I det tysta har Apple lanserat en möjlighet för användare av mobiler och surfplattor med företagets eget modem att begränsa noggrannheten i position som operatörerna ser. Tanken är att stoppa exempelvis reklam som är kopplad till just position.

I stället för en position på någon meter försämras den till ett kvarter eller område, skriver Apple. Därmed går det inte längre att skicka reklam till en person som är strax utanför en affär eller matställe.

Mobilen eller surfplattan får dock inte ha modem från Qualcomm, det fungerar bara med Apples eget. I praktiken innebär det modeller som iPhone Air, iPhone 16e, iPad Pro (M5). Operativsystemet måste vara iOS 26.3 eller senare.

En förutsättning är dock att operatörerna är med på notorna. Så till att börja med går det bara att använda funktionen i Tyskland hos DT, i Storbritannien hos EE och BT liksom i USA hos Boost Mobile.

Även om funktionen är aktiverad påverkar den inte den positionsnoggrannhet som användaren själv delar via appar. Inte heller positionsdata vid nödsamtal försämras, enligt Apple.