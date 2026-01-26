Bättre blodanalysator: ”Ett instrument för tiktokgenerationen”

Konsulten Qamcom har lagt tre år på att utveckla ett blodanalysinstrument som enligt den mycket nöjda beställaren Mabtech utklassar dagens instrument i användbarhet.

Christian

Smedman

– Vi har sålt våra första instrument. Och den här månaden så hoppas vi skicka ut 6, 7, 8 instrument till.

Det berättar Mabtechs teknikchef Christian Smedman om Eyra, ett instrument som enligt honom utklassar den etablerade marknadsledaren.

Eyra läser av och analyserar blodprov. Kunderna är läkemedelsföretag och forskare som studerar immunsystemet. För grundforskning snarare än vård, så Eyra kommer aldrig att bli en volymprodukt.

Där den etablerade konkurren­ten slabbar med vätskor och flöden är Eyra istället baserat på ett konfokalmikroskop – ett laser­mikroskop med rakbladsvasst skärpedjup – men har samma känslighet.

Precis som de flödescytometrar tittar Eyra på flera prover parallellt. Men de är betydligt mer svårjobbade, enligt Mabtechs teknikchef Christian Smedman.

– Du startar dem och sedan står de och värmer upp i 30 minuter.

Efter ytterligare preparering vidtar själva läsningen, som kan ta 20-40 minuter.

– Innan läsningen kan börja måste man fylla på sheet fluid och se till att waste fluid är tömd för att inte riskera ha sönder maskinen.

Efteråt tar det en halvtimme att stänga ner maskinen och göra rent den. En servicetekniker behövs ett par gånger om året då fetter i blodprover lätt kan täppa igen maskinen – vi hoppar över Christian Smedmans grafiska beskrivning av rengöringen.

– Allt detta slipper man med vår approach.

Eyra behöver ingen rengöring och behöver inte stängas av. Den kan stå dygnet runt och läsa nya plattor. Den kan expediera ett jobb i kvarten, i princip kontinuerligt. Och den är nästintill ljudlös.

– Alla immunologiska labb har flödescytometrar idag. Men du kan aldrig släppa en flödescytometer från ditt medvetande. Den går sönder om du inte tar hand om den.

Mabtech är även mycket nöjd med användargränssnittet. Visualiseringen och konfigureringen av experimentflödet är intuitiv, programmerad av Qamcom med input från forskare och en grafisk designer hos Mabtech. Output är en excelfil som forskaren kan stoppa in i sin analys.

– Inom life science är det oftast ett gäng ingenjörer som bestämmer hur mjukvaran ska vara – och det blir ju bara rappakalja.

Instrumentet är inte billigt, runt 90 000 dollar, men den stora intäkten är försäljningen av analyskits – alltså lite samma affärsidé som skrivare och bläckpatroner.

Det var produktion av antikroppar och kits som var Mabtechs ursprungliga verksamhet vid mitten av 00-talet.

– Det är en marknad där man framförallt säljer till big pharma som behöver våra produkter för att göra sin grundforskning.

Mabtech började bygga maskiner för kiten. En bra maskin ökar försäljningen av egna kits.

Eyra är Mabtechs tredje egna analysinstrument sedan 2018. De första två gjorde cellulär analys för främst forskning, medan Eyra analyserar blodprover och cellsupernatanter – en 10–15 gånger större marknad. Kunderna är ungefär av samma typ, men de är många fler.

Robotiserade labb är en spännande växande användargrupp. Mabtech har samtal med flera robottillverkare om hur Eyra kan integreras. Den är förberedd tekniskt för det och har med tanke på handhavandet goda förutsättningar för det.

– Jag tror robotisering kommer att vara väldigt viktigt om fyra, fem år.

En annan utveckling vore att placera andra substanser på kulorna, som DNA och RNA för att scanna efter virus parallellt.

Christian Smedman på Mabtech är full av beröm av Qamcom.

– Jag säger till ingenjörerna på Qamcom att jag tror inte ni förstår vilken jäkla fin insats ni har gjort här! Det är arméer av PhD:s i USA som har gett sig på att försöka göra blodanalysmaskiner som kan titta på flera saker samtidigt.

– Eyra är en stor förändring inom den här branschen. Jag är övertygad om att när folk i den yngre tiktok-generationen – det är de som är PhD-studenter nu – får uppleva Eyra en gång, kommer de aldrig mer ställa upp på en flödescytometer, skrattar Christian Smedman.

– Vill någon annan komma in har de väldigt höga murar. Det är ett tekniskt väldigt svårt instrument att skapa.

Så bygger du ett konfokalmikroskop Eyra är det tredje instrument Mabtech utvecklar med hjälp av Qamcom.

Han är nöjd med Eyra. Stefan

Axelsson – Vi och Mabtech såklart part i målet, men feedbacken från pilotkunderna är att det är väldigt lättanvänt och att flödet är logiskt. Projektet har tagit tre år med kring 15 personer involverade från Qamcoms sida med elektronik, optik, mekanik, firmware, FPGA-design, PC-mjukvara, algoritmer, CE-märkning, säkerhet, EMC-test. Annat har lagts på tredjepart, exempelvis certifiering eller för att utrustning saknas, som vibrations-, elsäkerhets- och säkerhetstester med avseende på lasern. – Det är en ganska snäll laser, men det ska ändå göras tester på att det inte läcker ut laserljus någonstans, berättar Stefan Axelsson. Tekniskt fanns många små och stora utmaningar. Ett var autofokuset på de mikrometersmå kulorna. De ligger i en standiserad 96-brunnsplatta med en viss produktionsvariation när det kommer till släthet vilket betyder att kulor nära kanten av brunnen ligger högre upp, på ett annat fokusdjup. – För blotta ögat är det inte så stor skillnad. Men på mikrometerstorlek motsvarar det kilometer. – Och allt ska gå snabbt dessutom. Vi scannar en hel platta med 96 brunnar och gör analysen på en kvart. Det är väldigt bra – mycket bättre än den ursprungliga kravbilden, konstaterar Stefan Axelsson nöjt. Att få fram en fungerande prototyp var en sak. Design för användbarhet en annan. Och design för tillverkning. Qamcom har anpassat konstruktionen så att vanliga montörer kan sätta ihop den utan specialistkunskaper. – Att vi har en kille som har doktorerat inom optik och jobbat med satelliter – det är en sak. Men det måste finnas något robust sätt att tillverka flera instrument som beter sig likadant, utan en doktor som lägger veckor på att finjustera saker. Motorer, optik, spegel och detektorer är standardprodukter. Egna 3D-skrivare har varit ovärderliga under designen. Den slutliga mekaniken produceras på Mekpart i Mölndal. – Det är vårt go-to place när det gäller mekanisk bearbetning. Det skulle säkert gå att få saker billigare om man beställde från Asien. Montering, kalibrering och test görs av fyra personer i Mabtechs lokaler i Nacka strand. De har även byggt tidigare instrument från Mabtech och gav viktig återkoppling på design för tillverkning. – Allt ser jättevackert ut i caden, där finns det oceaner av utrymme. Men så visar det sig att du behöver få in dina fingrar och komma åt någon liten skruv eller kontakt . . .

