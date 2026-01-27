45 000 svenska mobiler blockeras på måndag

Den 2 februari blockeras alla mobiltelefoner som inte kan nå nödnumret 112 genom operatörens eget nät. Det meddelar telekommyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen ).

Sedan 2G- och 3G-näten hos operatörerna Tele2, Telenor och Tre är stängdes i början av december har vissa mobiler inte kunnat nå nödnumret 112 genom operatörens eget nät.

Operatörerna har beordrats att informera de kunder som berörs och den 2 februari 2026 kommer deras mobiler att blockeras. Då om inte förr kommer de att förstå att deras mobiler är trasiga.

Sedan den 1 december 2025 har nära 8 000 telefoner redan blockerats. De 45 000 som återstår kommer att blockeras den 2 februari.

PTS uppmanar alla berörda att agera, om det behövs genom att be familj och vänner om hjälp. Testring inte till 112 och ge inte bort mobilen.

​