1,6 miljoner fotbojade

En fotboja är i grunden ett uppkopplat IoT-system som skickar positionen och larmar om någon försöker manipulera den. Enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight använde 1,6 miljoner personer fotbojor i Europa, Amerika och Oceanien under fjolåret.

Fotbojor har använts sedan 80-talet som alternativ till fängelsestraff för vissa typer av brott. Från att ha varit en stor klump fäst på ankeln finns det idag modeller som ser ut som en sportklocka och bärs på handleden. De kan dessutom vara kombinerade med alkomätare.

Det finns två dominerande tekniker enligt Berg Insights färska rapport. Vanligast i Europa är att fotbojan kommunicerar trådlöst med en mottagare som placerats i exempelvis hemmet alternativt att de kommunicerar med en mobiltelefon som sköter positioneringen.

I USA och resten av världen görs positioneringen normalt med en GPS-mottagare i fotbojan vilket har sina begränsningar inomhus.

Strafformen är överlägset störst i USA. Under 2025 användes det av 959 000 personer i Nordamerika, 357 000 i Latinamerika, 285 000 i Europa och 33 000 i Oceanien.

Ser man istället på hur många som använde fotboja samtidigt blir siffrorna lägre, det var 564 000, 162 000, 92 000 respektive 11 000 personer.

Berg Insight uppskattar att antalet simultana användare kommer att växa till 130 000 i Europa, 700 000 i Nordamerika, 278 000 i Latinamerika och 16 000 i Oceanien till 2030.

Det totala marknadsvärdet i de fyra regionerna tillsammans förväntas växa med 5,9 procent per år från 1,6 miljarder dollar i fjol till 2,2 miljarder dollar år 2030.