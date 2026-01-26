Norsk pek för metallytor

Plast, trä och läder är tre material som norska Touchnetix kapacitiva avkänningsteknik hittills fungerat med. Det gäller även för centimetertjocka lager och dessutom med ytor som är krökta eller formade på annat sätt för att passa omgivningen eller tillämpningen. Nu adderar företaget även ledande ytor, som metall.

Precis som annan kapacitiv pekteknik använder Touchnetix en matris av ledare i vad som enklast kan beskrivas som ett x- och y-plan (även om ytan är krökt). Sedan är det bara att mäta kapacitansen i skärningspunkterna för att lista ut var fingret, pekpennan eller vad man pekar med, befinner sig. Dessutom går det att avgöra hur hårt man trycker eller om det är multipek, plus att den kan tolka beröringsfria tryck och rörelser.

Rent praktiskt skannar systemet kapacitansen i skärningspunkterna genom att skicka ut en signal och sedan mäta vad som kommer tillbaka. Här sticker Touchnetix lösning ut med en känslighet med ett signal-till-brusförhållande på 80 dB under perfekta förhållanden.

– Vi gör olika saker för att klara det. Arkitekturen är smalbandig, vi signalerar med en sinusvåg och har väldigt branta filter. Så länge mottagaren inte bottnar kan vi rekonstruera hela signalen, sade Gaute Myklebust till Elektroniktidningen år 2023.

Det finns också andra faktorer som påverkar känsligheten, inklusive avståndet mellan kretsen och skärmen och därmed hur mycket signalen dämpas av avståndet, liksom tjockleken på materialet framför sensornätet.

Nu släpper företaget en ny medlem i Axiomfamiljen för ledande ytor. Det är AX24A för industriella system, fordonselektronik och underhållning där man behöver kunna läsa av både beröringen och kraften i ”trycket”, från cirka 20 gram upp till 20 kilo med linjär respons.

Det går att skapa återkoppling via lysdioder eller haptik.

Kretsen kommer i en 40-pinnars QFN-kapsel och klarar upp till 22 knappar.