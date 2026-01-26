Platt PIR-sensor

Diskret och elegant. Så presenterar japanska Panasonic den nya rörelsesensorn med platt lins samtidigt som den kan upptäcka rörelser inom ett brett område.

PIR-detektorer brukar ha en liten halvsfär som sticker ut för att de ska få ett brett ”synfält” och därmed inte missa rörelser. Den här typen av sensorer används ofta i offentliga miljöer för att slå på belysningen i ett rum så fort någon går in.

Panasonic har utvecklat en platt lins med 12 element som har samma egenskaper som halvsfären. Den upptäcker rörelser inom ett område på 136,4×135,4 grader.

Dessutom har den pyroelektriska sensorn designats om så att den enligt företaget har blivit dubbelt så känslig och därmed kan upptäcka mindre rörelser. Tekniken har döpts till PaPIRs+.

Placeras den exempelvis i taket på en höjd av tre meter täcker den en golvyta med en diameter på cirka 15 meter.

Det finns 416 olika zoner inom ytan som täcks vilket kan användas för att detektera rörelsemönster.

Strömförbrukningen går från 1 µA till 170 µA beroende på modell och utsignalen är antingen digital (open-drain) eller analog (op-amp).