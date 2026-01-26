JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Platt PIR-sensor

Platt PIR-sensor

Diskret och elegant. Så presenterar japanska Panasonic den nya rörelsesensorn med platt lins samtidigt som den kan upptäcka rörelser inom ett brett område.

PIR-detektorer brukar ha en liten halvsfär som sticker ut för att de ska få ett brett ”synfält” och därmed inte missa rörelser. Den här typen av sensorer används ofta i offentliga miljöer för att slå på belysningen i ett rum så fort någon går in.

Panasonic har utvecklat en platt lins med 12 element som har samma egenskaper som halvsfären. Den upptäcker rörelser inom ett område på 136,4×135,4 grader.

Dessutom har den pyroelektriska sensorn designats om så att den enligt företaget har blivit dubbelt så känslig och därmed kan upptäcka mindre rörelser. Tekniken har döpts till PaPIRs+.

Placeras den exempelvis i taket på en höjd av tre meter täcker den en golvyta med en diameter på cirka 15 meter.

Det finns 416 olika zoner inom ytan som täcks vilket kan användas för att detektera rörelsemönster.

Strömförbrukningen går från 1 µA till 170 µA beroende på modell och utsignalen är antingen digital (open-drain) eller analog (op-amp).

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Bättre blodanalysator: ”Ett instrument för tiktokgenerationen”
26 jan 2026 15:24 - Jan Tångring
Bättre blodanalysator: ”Ett instrument för tiktokgenerationen”

Konsulten Qamcom har lagt tre år på att utveckla ett blodanalysinstrument som enligt den mycket nöjda beställaren Mabtech utklassar dagens instrument i användbarhet.

REPORTAGELäs mer...
Platt PIR-sensor
26 jan 2026 14:41 - Per Henricsson
Platt PIR-sensor

Diskret och elegant. Så presenterar japanska Panasonic den nya rörelsesensorn med platt lins samtidigt som den kan upptäcka rörelser inom ett brett område.

ProduktLäs mer...
Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet
26 jan 2026 08:33 - Kevin Fu och Rossella Guiot, Renesas
Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet

Diabetes drabbar enligt International Diabetes Federation över 10 procent av världens befolkning. Sjukdomen innebär stora hälsorisker på grund av sina många komplikationer och att det inte finns ett enkelt botemedel.

Technical PapersLäs mer...
1,6 miljoner fotbojade
26 jan 2026 07:51 - Per Henricsson
1,6 miljoner fotbojade

En fotboja är i grunden ett uppkopplat IoT-system som skickar positionen och larmar om någon försöker manipulera den. Enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight använde 1,6 miljoner personer fotbojor i Europa, Amerika och Oceanien under fjolåret.

NyheterLäs mer...
Inbyggda system ger legofigurerna liv
23 jan 2026 14:39 - Per Henricsson
Inbyggda system ger legofigurerna liv

En liten legobit med asic, högtalare, lysdioder, batteri, trådlös avkänning och trådlös laddning ska lyfta de klassiska Legosatserna till nästa nivå. Specialbitarna lanserades på CES och kan identifiera taggar som finns i andra bitar och i Legofigurer för att sedan agera med ljus och ljud. Den första mars släpps de tre första byggsatserna. De har Starwars som tema.

NyheterLäs mer...
Murata: Dra ett streck över streckkoden
23 jan 2026 10:07 - Kenya Watanabe, Murata
Murata: Dra ett streck över streckkoden

Utan korrekt implementerad spårbarhet ligger läkemedel och förbrukningsmaterial ofta oförbrukade tills de inte längre kan användas – en onödig ekonomisk förlust och miljömässigt ohållbart.

Technical PapersLäs mer...
Dragkampen om Nexperia rullar vidare
23 jan 2026 10:08 - Per Henricsson
Dragkampen om Nexperia rullar vidare

Den 14 januari möttes företrädare för den nederländska ledningen och den kinesiska ägaren Wingtech i rätten. Samtidigt uppges att Nexperia har börjat förse större kunder med wafers från fabriken i Tyskland, som de sedan skickar för kapsling.

NyheterLäs mer...
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar
23 jan 2026 07:59 - Jan Tångring
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har stoppat in ett natriumjonbatteri i sin LCV-batteriportfölj (light commercial vehicles). Dess specialitet är kalla klimat. Ökade priser på litium i fjol har gjort natriumjon hett.

NyheterLäs mer...
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys
22 jan 2026 09:36 - Gerard Young, Parker Chomerics
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys

När en EMC-tätning utformas är det i allmänhet bäst att specificera en packning i ett spår, vanligtvis en O-ringstätning eller någon annan standardprofil. I vissa fall går det inte att använda den här tätningstypen. Då väljer man i stället platta packningar. I sådana fall är korrekt hantering av packningsavböjning under tryck avgörande för att maximera dess effektivitet och livslängd.

Technical PapersLäs mer...
Mobilnätet ger centimeternoggrannhet
22 jan 2026 09:27 - Per Henricsson
Mobilnätet ger centimeternoggrannhet

Snart är det möjligt att positionera en användare som befinner sig utomhus med en noggrannhet under tio centimeter, enligt Ericsson. Inomhus försämras det till under en meter. Operatörer med ”sann 5G”, det som kallas 5GSA, behöver bara uppgradera mjukvaran för att kunna erbjuda tjänsten.

NyheterLäs mer...
Generativ AI: Några perspektiv på utvecklarens nya verktyg
22 jan 2026 09:19 - Jakob Engblom
Generativ AI: Några perspektiv på utvecklarens nya verktyg

Kodning och programmering med hjälp av generativ AI är ett väldigt hett ämne. För en del är det uppenbarligen framtiden, medan andra ser det som en tillfällig hype. Är det ett hot mot alla ­programmerare eller bara en fluga? Det finns mycket att säga och fundera på, så låt oss titta på generativ AI från ett antal olika perspektiv.

TeknikLäs mer...
En heldag om energi och kraftförsörjning
22 jan 2026 07:30 - Per Henricsson
En heldag om energi och kraftförsörjning

Sysslar du med att utveckla, sälja eller använda produkter som genererar, konverterar, lagrar, distribuerar eller övervakar energi för IT- och kommunikationssystem. Då är heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy som klippt och skuren för dig.

NyheterLäs mer...
Rise tar över Coherents epitaximaskiner
21 jan 2026 13:06 - Per Henricsson
Rise tar över Coherents epitaximaskiner

Efter en långdragen förhandlingsprocess har det statliga forskningsinstitutet Rise till slut fått loss Coherents epitaximaskiner i Electrumlabbet. Det amerikanska företaget beslutade för ett knappt år sedan att avveckla verksamheten med specialepitaxi på kiselkarbid, en verksamhet som Rise föregångare Acreo knoppade av år 2011 i form av bolaget Ascatron.

NyheterLäs mer...
Halva Tres nät är 5GSA
21 jan 2026 11:15 - Per Henricsson
Halva Tres nät är 5GSA

Operatören Tre säger sig vara först i Sverige med 5G Standalone (SA) i sitt kommersiella nät. Ungefär hälften av befolkningen täcks sedan slutet av december.

NyheterLäs mer...
Likström genom såret påskyndar läkningen
21 jan 2026 09:49 - Per Henricsson
Likström genom såret påskyndar läkningen

Chalmersavknoppningen Bioelectrix vill hjälpa kroppen att få igång läkning av sår genom att applicera en likström via en elektrod av grafen belagd med en ledande polymer. Hos bland annat diabetiker kan de elektriska signalvägarna mellan celler sluta fungera vilket leder till att sår blir större och större.

REPORTAGELäs mer...
Tyskland subventionerar bilar från Kina
21 jan 2026 10:27 - Jan Tångring
Tyskland subventionerar bilar från Kina

När Tyskland nu återinför elbilsbidrag så får även bilar tillverkade i Kina en del av kakan. Regeringen tror att tyska bilar klarar konkurrensen.

NyheterLäs mer...
Intelligent modul på AMD-processor
21 jan 2026 08:58 - Jan Tångring
Intelligent modul på AMD-processor

Congatec släpper en datormodul på AMD:s processor Ryzen P100. Den tänkta tillämpningen är edge-AI.

ProduktLäs mer...
PXI med lägre pris
21 jan 2026 08:16 - Per Henricsson
PXI med lägre pris

Med ambitionen att fler ska ha råd med ett PXI-system lanserar NI ett chassi, en kontroller, ett oscilloskopkort och ett IO-kort med ett lägre pris än föregångarna. Tillsammans utgör de ett komplett testsystem.

ProduktLäs mer...
Ingen belöning för buggjakt i Curl
20 jan 2026 15:45 - Jan Tångring

Det svenskledda kodbiblioteket Curl tar bort möjligheten att tjäna pengar på att rapportera buggar och hoppas att det ska minska volymen av AI-slaskrapporter. Buggjägaren Joshua Rogers – som själv flitigt använder debug-bottar –  tycker att det är en bra idé.

NyheterLäs mer...
EU vill stoppa Huawei
20 jan 2026 13:16 - Per Henricsson
EU vill stoppa Huawei

EU-kommissionen har läggt fram en uppdaterad version av cybersäkerhetsakten. Den vill förbjuda kinesiska produkter i kritisk infrastruktur. Om förslaget antas skulle det innebära att länder som inte implementerat EU:s så kallade verktygslåda nu tvingas sätta stopp för Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer i 5G-näten.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)