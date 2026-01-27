Nu kan bilar i Tyskland larma via 4G och 5G

Deutsche Telekom (DT), O2 Telefónica och Vodafone, har aktiverat en ny generation av eCall kallad NG eCall i sina tyska nät. Dagens nödsamtal kopplas upp via GSM, som börjar avvecklas under 2028 i Tyskland.

I Sverige har bara Telia sitt GSM-nät i drift, men i Tyskland kör alla de tre stora operatörerna vidare. DT ska släcka sitt nät i juni 2028 medan Vodafone börjar stänga ner i september 2028 för att vara klar i slutet av 2030. O2 Telefónica har ännu ingen officiell tidtabell.

Alla tre har sålt SIM-kort till fordonsleverantörer vars bilar använder den första generationen av det europeiska nödsystemet eCall som infördes 2018 och som automatiskt larmar när det inträffar en olycka.

Från och med 1 januari i år måste alla nya bilmodeller som registreras i EU ha NG eCall för att få typgodkännande, och från 1 januari 2027 gäller kravet för alla nyregistrerade bilar.

Det hjälper inte äldre bilar som i många fall kommer att förlora sin möjlighet att larma vartefter GSM-näten stängs ned.

Beslutet har varit känt länge men det går trots det inte att hitta tillförlitlig information om vilken teknik bilar som sålts de senaste åren använder.