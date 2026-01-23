Inbyggda system ger legofigurerna liv

En liten legobit med asic, högtalare, lysdioder, batteri, trådlös avkänning och trådlös laddning ska lyfta de klassiska Legosatserna till nästa nivå. Specialbitarna lanserades på CES och kan identifiera taggar som finns i andra bitar och i Legofigurer för att sedan agera med ljus och ljud. Den första mars släpps de tre första byggsatserna. De har Starwars som tema.

Lego har länge nyttjat elektronik för att göra sina byggsatser attraktiva även för dagens barn. Mindstorms lanserades redan 1998 och har kommit i ett antal uppdaterade versioner sedan dess. Det kan bäst beskrivas som en datorstyrd Legosats som kan användas för att bygga olika typer av robotar. Mindstorms hade dessutom fullt stöd av NI:s grafiska programmeringsspråk Labview.

2019 kom Education Spike Prime som även det är robotbaserat, men ett renodlat utbildningsmaterial för mellan- och högstadiet.

Nu lanseras en legobit med storleken 2x4 som rymmer ett komplett inbyggt system med asic, RGB-diod, högtalare, magnetisk avkänning och trådlös laddning.

Dessutom finns magnetiska taggar (transpondrar) inuti vissa figurer och andra legobitar som systemet kan detektera avstånd och riktning till med hjälp av en spole. Och även läsa ut deras identitet, för att därefter agera på olika sätt med ljus- och ljudsignaler.

Ljudet skapas i Legobiten utgående från ett begränsat antal grundljud för att minimera behovet av minne och att ladda ner nya ljud.

Biten säljs inte separat utan ingår i tre byggsatser med Starwarstema som har 473 till 962 bitar och kostar 70 till 160 dollar.