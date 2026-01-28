Amerikanskt kvantbolag köper foundry

Amerikanska IonQ har lagt ett bud på det amerikanska foundryt Skywater värt 1,8 miljarder dollar. Motivet? att korta utvecklingstiden av kvantkretsar.

Så sent som i augusti 2025 köpte Skywater tyska Infineons 200 mm-fabrik i Austin, Texas, med tusen anställda. Skywater ska dock fortsätta att tillverka åt Infineon under ett antal år framöver i processerna som går från 130 nm till 65 nm.

Affären gav Skywater, som bland annat har försvarsindustrin som kund, en vassare process jämfört med vad foundryt tidigare kunnat erbjuda. Den existerande fabriken i Minnesota, som köptes från Cypress år 2017, klarar ner till 90 nm.

Skywaters kapacitet kommer att öka vartefter Infineons produkter fasas ut.

Nu har IonQ lagt ett bud på Skywater som värderar bolaget till 1,8 miljarder dollar. Affären väntas vara slutförd i sommar eller höst och ger kvantbolaget möjlighet att hantera tillverkningen så att utvecklingstiderna kortas.

Företaget uppger att det ska har en processor med 200 000 qubits år 2028 vilket motsvarar 8 000 logiska qubits med extremt hög tillförlitlighet. Ett år senare räknar företaget att redan ha nått 2 000 000 qubits tack vara tillgången till en egen halvledarfabrik.

Enligt pressmeddelandet ska affären inte påverka befintliga kunder som bland annat finns i försvarsindustrin. Skywater är också känt för sina ”skyttlar”, där olika kretskonstruktioner delar på samma wafer.

Även finska IQM Quantum Computers har en vertikal strategi med egen tillverkning av både chips och kompletta kvantdatorer. Företaget håller just nu på att bygga ut sitt renrum i Espoo för över 40 miljoner euro. Även här är argumentet att renrummet ska snabba på utveckling, tillverkning och testning av företagets kvantprocessorer samt montering av kompletta kvantdatorsystem.

IQM siktar på att nå feltolerant kvantberäkning till år 2030.