USA ger kärnkraft gräddfil

USA har i smyg drastiskt skurit ner på säkerhetsföreskrifterna för kärnkraft och hoppas att det ska leda till en snabb utveckling av nya typer av reaktorer. Det berättar den amerikanska nyhetskanalen NPR, som kommit över kopior av nya regler.

NPR har jämfört ett drygt dussin nya regler med existerande regler. De gamla reglerna hade tre gånger fler sidor.

Tanken med de nya reglerna är att skära ner på byråkratin och på så vis snabba upp utvecklingen. Tre nya experimentella reaktorprojekt ska kunna startas redan den 4 juli.

De nya reglerna har presenterats för industrin sedan i höstas. De har inte publicerats för allmänheten.

Det krävs nu en högre stråldos på personal för att trigga en olycksutredning. Krav på dokumentation och översyn har sänkts.

Absoluta krav i de gamla föreskrifterna – på exempelvis grundvattenskydd – har tonats ner till svagare beskrivningar, som ”ta hänsyn till”, ”minimera”, ”undvik” eller ”överväg”.

Du kan jämföra nya och gamla föreskrifter sida vid sida på NPR:s nyhetssajt.

Enligt NPR finns en utbredd syn i industrin på att de existerande reglerna är överdrivna.

Energidepartementet säger detta i ett svar till NPR:

– Minskningen av onödiga regleringar kommer att öka innovationen i branschen utan att äventyra säkerheten.