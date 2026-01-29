Datacenter ska värma Stockholm

Spillvärmen från ett kommande datacenter i Stockholm ska återanvändas för husuppvärmning. Det är At North (atNorth) som planerar ett 30 MW-datacenter i närheten av sitt existerande i Kista norr om Stockholm.

SWE02 heter nya centret, som ska tas i drift under fjärde kvartalet 2027. Det kommer att kunna drivas i kluster med At Norths nuvarande campus på samma plats, SWE01.

Det är Stockholm Exergi som ska byta bränsle mot bitar när kylan biter boende i baken.

Isländska At North driver åtta colocations-datacenter i Norden. Ett nionde byggs i Kouvola, Finland och ett tionde i Ølgod, Danmark.

Företaget håller hållbarhetsfanan högt. Danmarks största avfallsenergibolag Vesforbrænding har nyligen avtalat om användning av överskottsvärme från datacentret i Danmark, DEN01.

At North har nyligen byggt ut sina två datacenter på Island och har avtalat om mark i Sollefteå för ett framtida megacenter även där.