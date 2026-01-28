Fransk FPGA för rymden

NanoXplore och ST Microelectronics har visat upp den första FPGA:an som kvalificerats enligt den nya europeiska standarden ESCC 9030. NG-Ultra är en strålningshärdad systemkrets för både klassiska rymduppdrag och de nya lågtflygande satelliterna.

NG-Ultra har en fyrkärnig Arm Cortex-R52-processor med 537 000 uppslagstabeller och 32 Mbit RAM. Den är tillverkad med ST Microelectronics 28 nm FD-SOI-process som både är energisnål och tålig mot strålning. Den SRAM-baserade kretsen klarar en total joniserande dos på upp till 50 krad (Si) och har hög immunitet mot både latch-up och enkla händelsefel.

Kretsen kan bland annat användas i satellitsystem som Galileo och Copernicus men även i framtida europeiska kommunikationsinitiativ som IRIS².

Hela leveranskedjan är europeisk – från konstruktion och tillverkning till kapsling och test, påpekar ST Microelectronics i ett pressmeddelande.

För den som vill testa kretsen finns ett utvärderingspaket.