JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fransk FPGA för rymden

Fransk FPGA för rymden

NanoXplore och ST Microelectronics har visat upp den första FPGA:an som kvalificerats enligt den nya europeiska standarden ESCC 9030. NG-Ultra är en strålningshärdad systemkrets för både klassiska rymduppdrag och de nya lågtflygande satelliterna.

NG-Ultra har en fyrkärnig Arm Cortex-R52-processor med 537 000 uppslagstabeller och 32 Mbit RAM. Den är tillverkad med ST Microelectronics 28 nm FD-SOI-process som både är energisnål och tålig mot strålning. Den SRAM-baserade kretsen klarar en total joniserande dos på upp till 50 krad (Si) och har hög immunitet mot både latch-up och enkla händelsefel.

Kretsen kan bland annat användas i satellitsystem som Galileo och Copernicus men även i framtida europeiska kommunikationsinitiativ som IRIS².

Hela leveranskedjan är europeisk – från konstruktion och tillverkning till kapsling och test, påpekar ST Microelectronics i ett pressmeddelande.

För den som vill testa kretsen finns ett utvärderingspaket.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Tesla kör snart på egen hand i Sverige
28 jan 2026 16:11 - Jan Tångring
Tesla kör snart på egen hand i Sverige

Transportstyrelsen och Trafikverket ska ha gett  amerikanska Tesla tillstånd att testa sin dörr-till-dörrsjälvkörning FSD i Sverige. Det berättar Tesla i ett pressmeddelande.

NyheterLäs mer...
Fransk FPGA för rymden
28 jan 2026 15:58 - Per Henricsson
Fransk FPGA för rymden

NanoXplore och ST Microelectronics har visat upp den första FPGA:an som kvalificerats enligt den nya europeiska standarden ESCC 9030. NG-Ultra är en strålningshärdad systemkrets för både klassiska rymduppdrag och de nya lågtflygande satelliterna.

ProduktLäs mer...
Rebabas begagnade batterier hos OKQ8
28 jan 2026 12:31 - Jan Tångring
Rebabas begagnade batterier hos OKQ8

Startuppen Rebaba blir leverantör av batterisystem till OKQ8. Samarbetet omfattar OKQ8:s egen laddinfrastruktur och OKQ8:s energilösningar för bland annat fastighetsägare, depåer och energiproducenter.

NyheterLäs mer...
Amerikanskt kvantbolag köper foundry
28 jan 2026 10:10 - Per Henricsson
Amerikanskt kvantbolag köper foundry

Amerikanska IonQ har lagt ett bud på det amerikanska foundryt Skywater värt 1,8 miljarder dollar. Motivet? att korta utvecklingstiden av kvantkretsar.

NyheterLäs mer...
Apple begränsar noggrannheten
28 jan 2026 09:00 - Per Henricsson
Apple begränsar noggrannheten

I det tysta har Apple lanserat en möjlighet för användare av mobiler och surfplattor med företagets eget modem att begränsa noggrannheten i position som operatörerna ser. Tanken är att stoppa exempelvis reklam som är kopplad till just position.

NyheterLäs mer...
Nu kan bilar i Tyskland larma via 4G och 5G
27 jan 2026 15:13 - Per Henricsson
Nu kan bilar i Tyskland larma via 4G och 5G

Deutsche Telekom (DT), O2 Telefónica och Vodafone, har aktiverat en ny generation av eCall kallad NG eCall i sina tyska nät. Dagens nödsamtal kopplas upp via GSM, som börjar avvecklas under 2028 i Tyskland.

NyheterLäs mer...
Svensk Lorawanoperatör köper fransk teknikleverantör
27 jan 2026 15:16 - Per Henricsson
Svensk Lorawanoperatör köper fransk teknikleverantör

Stockholmsbaserade Netmore köper den franska Lorawan-pionjären Actility. Företaget har en plattform med både mjuk- och hårdvara för Lorawan och andra trådlösa och strömsnåla nätverkstekniker.

NyheterLäs mer...
Mydatakonkurrent till salu
27 jan 2026 10:01 - Per Henricsson
Mydatakonkurrent till salu

Hongkonbaserade ASMPT överväger att sälja eller börsnotera ytmonterings- och screentryckarverksamheten. Dotterbolaget, med rötter i Siemens respektive DEK, är konkurrent med bland annat Täbybaserade Mycronic.

NyheterLäs mer...
45 000 svenska mobiler blockeras på måndag
27 jan 2026 09:16 - Jan Tångring

Den 2 februari blockeras alla mobiltelefoner som inte kan nå nödnumret 112 genom operatörens eget nät. Det meddelar telekommyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen ).

NyheterLäs mer...
Norsk pek för metallytor
26 jan 2026 16:14 - Per Henricsson
Norsk pek för metallytor

Plast, trä och läder är tre material som norska Touchnetix kapacitiva avkänningsteknik hittills fungerat med. Det gäller även för centimetertjocka lager och dessutom med ytor som är krökta eller formade på annat sätt för att passa omgivningen eller tillämpningen. Nu adderar företaget även ledande ytor, som metall.

NyheterLäs mer...
Bättre blodanalysator: ”Ett instrument för tiktokgenerationen”
26 jan 2026 15:24 - Jan Tångring
Bättre blodanalysator: ”Ett instrument för tiktokgenerationen”

Konsulten Qamcom har lagt tre år på att utveckla ett blodanalysinstrument som enligt den mycket nöjda beställaren Mabtech utklassar dagens instrument i användbarhet.

REPORTAGELäs mer...
Platt PIR-sensor
26 jan 2026 14:41 - Per Henricsson
Platt PIR-sensor

Diskret och elegant. Så presenterar japanska Panasonic den nya rörelsesensorn med platt lins samtidigt som den kan upptäcka rörelser inom ett brett område.

ProduktLäs mer...
Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet
26 jan 2026 08:33 - Kevin Fu och Rossella Guiot, Renesas
Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet

Diabetes drabbar enligt International Diabetes Federation över 10 procent av världens befolkning. Sjukdomen innebär stora hälsorisker på grund av sina många komplikationer och att det inte finns ett enkelt botemedel.

Technical PapersLäs mer...
1,6 miljoner fotbojade
26 jan 2026 07:51 - Per Henricsson
1,6 miljoner fotbojade

En fotboja är i grunden ett uppkopplat IoT-system som skickar positionen och larmar om någon försöker manipulera den. Enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight använde 1,6 miljoner personer fotbojor i Europa, Amerika och Oceanien under fjolåret.

NyheterLäs mer...
Inbyggda system ger legofigurerna liv
23 jan 2026 14:39 - Per Henricsson
Inbyggda system ger legofigurerna liv

En liten legobit med asic, högtalare, lysdioder, batteri, trådlös avkänning och trådlös laddning ska lyfta de klassiska Legosatserna till nästa nivå. Specialbitarna lanserades på CES och kan identifiera taggar som finns i andra bitar och i Legofigurer för att sedan agera med ljus och ljud. Den första mars släpps de tre första byggsatserna. De har Starwars som tema.

NyheterLäs mer...
Murata: Dra ett streck över streckkoden
23 jan 2026 10:07 - Kenya Watanabe, Murata
Murata: Dra ett streck över streckkoden

Utan korrekt implementerad spårbarhet ligger läkemedel och förbrukningsmaterial ofta oförbrukade tills de inte längre kan användas – en onödig ekonomisk förlust och miljömässigt ohållbart.

Technical PapersLäs mer...
Dragkampen om Nexperia rullar vidare
23 jan 2026 10:08 - Per Henricsson
Dragkampen om Nexperia rullar vidare

Den 14 januari möttes företrädare för den nederländska ledningen och den kinesiska ägaren Wingtech i rätten. Samtidigt uppges att Nexperia har börjat förse större kunder med wafers från fabriken i Tyskland, som de sedan skickar för kapsling.

NyheterLäs mer...
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar
23 jan 2026 07:59 - Jan Tångring
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har stoppat in ett natriumjonbatteri i sin LCV-batteriportfölj (light commercial vehicles). Dess specialitet är kalla klimat. Ökade priser på litium i fjol har gjort natriumjon hett.

NyheterLäs mer...
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys
22 jan 2026 09:36 - Gerard Young, Parker Chomerics
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys

När en EMC-tätning utformas är det i allmänhet bäst att specificera en packning i ett spår, vanligtvis en O-ringstätning eller någon annan standardprofil. I vissa fall går det inte att använda den här tätningstypen. Då väljer man i stället platta packningar. I sådana fall är korrekt hantering av packningsavböjning under tryck avgörande för att maximera dess effektivitet och livslängd.

Technical PapersLäs mer...
Mobilnätet ger centimeternoggrannhet
22 jan 2026 09:27 - Per Henricsson
Mobilnätet ger centimeternoggrannhet

Snart är det möjligt att positionera en användare som befinner sig utomhus med en noggrannhet under tio centimeter, enligt Ericsson. Inomhus försämras det till under en meter. Operatörer med ”sann 5G”, det som kallas 5GSA, behöver bara uppgradera mjukvaran för att kunna erbjuda tjänsten.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)