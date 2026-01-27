Mydatakonkurrent till salu

Hongkonbaserade ASMPT överväger att sälja eller börsnotera ytmonterings- och screentryckarverksamheten. Dotterbolaget, med rötter i Siemens respektive DEK, är konkurrent med bland annat Täbybaserade Mycronic.

Det var den 7 januari 2011 som ASMPT slutförde förvärvet av Siemens ytmonteringsverksamhet som varit till salu under en längre tid. Företagets produkter är kända under varumärket Siplace och används för tillverkning av volymprodukter liksom mellanstora serien.

Det fanns inget marknadsmässigt överlapp med moderbolaget, ASMPT utvecklar maskiner för montering och kapsling av halvledarkomponenter, bland annat lysdioder. Företaget var vid köpet runt tio gånger större både personalmässigt och omsättningsmässigt.

Två år senare, 2013 förvärvades även DEK, en av de största tillverkarna av screentryckare. Genom att sälja maskiner som både kan lägga pasta på mönsterkoret och som placerar ut komponenterna kan man på ett bättre sätt optimera produktionen och förbättra kvaliteten.

ASMPT meddelar nu att företaget överväger att sälja, notera, skapa ett samriskbolag eller eventuellt behålla verksamheten inom elektroniktillverkning.

Motivet är att företaget maximera värdet för ägarna genom att fokusera på kärnverksamheten som är maskiner och mjukvara för kapsling av halvledarkomponenter.