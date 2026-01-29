Spänningsregulator för trånga utrymmen

BD9xxN5 är en serie om 18 linjära spänningsregulatorer, LDO:er, som levererar en stabil ström på 500 mA och klarar sig med mycket små kondensatorer. Rohm pekar ut utrymmesbegränsade tillämpningar som lämpliga, bland annat fordonselektronik, industriprodukter och kommunikationsutrustning.

Den första versionen av LDO:n med Rohms egenutvecklade styrteknik kallad Nano Cap kom 2022. Den levererade 150 mA med utgångskondensatorer på 100 nF.

Spänningsregulatorn kommer nu i en förbättrad version som ger 500 mA med en utgångskapacitans på 470 nF.

Den finns för ingångsspänningar från 3 till 42 V och utspänningar från 1 till 18 V. Rohm uppger att ripplet i utspänningen håller sig under 250 mV vid en lastströmsvariation på 1 till 500 mA inom 1 µs.

Regulatorerna fungerar med små keramiska kondensatorer (MLCC) på några µF liksom med större elektrolytkondensatorer. En nyhet är att omvandlarna även fungerar med mycket små MLCC på 0,6×0,3 mm med en kapacitans under 1 µF. Tidigare har det varit svårt att uppnå stabil spänningsomvandling med dem.

BD9xxN5 är redan i produktion.