Rykte: Intel landar Nvidia och Apple som foundrykunder

Det kommer allt fler rykten om att Nvidia och Apple överväger att börja tillverka hos Intel. Digitimes påpekar i en längre text att det i så fall handlar om ”mindre volymer och icke-kritiska chip” i kombination med att företagen därmed skulle gå Trumpadministrationen till mötes genom att producera mer i USA.

Digitimes skriver att Nvidias processorchip, GPU:n, även framöver ska tillverkas hos TSMC, men att andra chip, som hanterar kommunikationen med omvärlden, kan komma att tillverkas i Intels 18A-process eller den kommande 14A-processen framåt 2028.

Nvidia planerar också att anlita Intel för avancerad kapsling. Företagets EMIB-process är välbeprövad och ledande. Enligt Digitimes kan Intel komma att hantera upp till 25 procent av Nividas behov. Även de fabrikerna finns primärt i USA vilket gillas av Trumpadministrationen.

Apples diskussioner med Intel kretsar kring en instegsprocessor i M-serien för Macbook modeller, skriver Digitimes. Här kan Intel bli en direkt konkurrent till TSMC, och i viss mån en återgång till hur det var innan Apple började utveckla egna pc-processorer baserade på Arm-arkitekturen.

Under många år använde företaget Intels x86-processorer för sina datorer.