JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rykte: Intel landar Nvidia och Apple som foundrykunder

Rykte: Intel landar Nvidia och Apple som foundrykunder

Det kommer allt fler rykten om att Nvidia och Apple överväger att börja tillverka hos Intel. Digitimes påpekar i en längre text att det i så fall handlar om ”mindre volymer och icke-kritiska chip” i kombination med att företagen därmed skulle gå Trumpadministrationen till mötes genom att producera mer i USA.

Digitimes skriver att Nvidias processorchip, GPU:n, även framöver ska tillverkas hos TSMC, men att andra chip, som hanterar kommunikationen med omvärlden, kan komma att tillverkas i Intels 18A-process eller den kommande 14A-processen framåt 2028.

Nvidia planerar också att anlita Intel för avancerad kapsling. Företagets EMIB-process är välbeprövad och ledande. Enligt Digitimes kan Intel komma att hantera upp till 25 procent av Nividas behov. Även de fabrikerna finns primärt i USA vilket gillas av Trumpadministrationen.

Apples diskussioner med Intel kretsar kring en instegsprocessor i M-serien för Macbook modeller, skriver Digitimes. Här kan Intel bli en direkt konkurrent till TSMC, och i viss mån en återgång till hur det var innan Apple började utveckla egna pc-processorer baserade på Arm-arkitekturen.

Under många år använde företaget Intels x86-processorer för sina datorer.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Rykte: Intel landar Nvidia och Apple som foundrykunder
29 jan 2026 09:32 - Per Henricsson

Det kommer allt fler rykten om att Nvidia och Apple överväger att börja tillverka hos Intel. Digitimes påpekar i en längre text att det i så fall handlar om ”mindre volymer och icke-kritiska chip” i kombination med att företagen därmed skulle gå Trumpadministrationen till mötes genom att producera mer i USA.

NyheterLäs mer...
Tesla kör snart på egen hand i Sverige
28 jan 2026 16:11 - Jan Tångring
Tesla kör snart på egen hand i Sverige

Transportstyrelsen och Trafikverket ska ha gett  amerikanska Tesla tillstånd att testa sin dörr-till-dörrsjälvkörning FSD i Sverige. Det berättar Tesla i ett pressmeddelande.

NyheterLäs mer...
Fransk FPGA för rymden
28 jan 2026 15:58 - Per Henricsson
Fransk FPGA för rymden

NanoXplore och ST Microelectronics har visat upp den första FPGA:an som kvalificerats enligt den nya europeiska standarden ESCC 9030. NG-Ultra är en strålningshärdad systemkrets för både klassiska rymduppdrag och de nya lågtflygande satelliterna.

ProduktLäs mer...
Rebabas begagnade batterier hos OKQ8
28 jan 2026 12:31 - Jan Tångring
Rebabas begagnade batterier hos OKQ8

Startuppen Rebaba blir leverantör av batterisystem till OKQ8. Samarbetet omfattar OKQ8:s egen laddinfrastruktur och OKQ8:s energilösningar för bland annat fastighetsägare, depåer och energiproducenter.

NyheterLäs mer...
Amerikanskt kvantbolag köper foundry
28 jan 2026 10:10 - Per Henricsson
Amerikanskt kvantbolag köper foundry

Amerikanska IonQ har lagt ett bud på det amerikanska foundryt Skywater värt 1,8 miljarder dollar. Motivet? att korta utvecklingstiden av kvantkretsar.

NyheterLäs mer...
Apple begränsar noggrannheten
28 jan 2026 09:00 - Per Henricsson
Apple begränsar noggrannheten

I det tysta har Apple lanserat en möjlighet för användare av mobiler och surfplattor med företagets eget modem att begränsa noggrannheten i position som operatörerna ser. Tanken är att stoppa exempelvis reklam som är kopplad till just position.

NyheterLäs mer...
Nu kan bilar i Tyskland larma via 4G och 5G
27 jan 2026 15:13 - Per Henricsson
Nu kan bilar i Tyskland larma via 4G och 5G

Deutsche Telekom (DT), O2 Telefónica och Vodafone, har aktiverat en ny generation av eCall kallad NG eCall i sina tyska nät. Dagens nödsamtal kopplas upp via GSM, som börjar avvecklas under 2028 i Tyskland.

NyheterLäs mer...
Svensk Lorawanoperatör köper fransk teknikleverantör
27 jan 2026 15:16 - Per Henricsson
Svensk Lorawanoperatör köper fransk teknikleverantör

Stockholmsbaserade Netmore köper den franska Lorawan-pionjären Actility. Företaget har en plattform med både mjuk- och hårdvara för Lorawan och andra trådlösa och strömsnåla nätverkstekniker.

NyheterLäs mer...
Mydatakonkurrent till salu
27 jan 2026 10:01 - Per Henricsson
Mydatakonkurrent till salu

Hongkonbaserade ASMPT överväger att sälja eller börsnotera ytmonterings- och screentryckarverksamheten. Dotterbolaget, med rötter i Siemens respektive DEK, är konkurrent med bland annat Täbybaserade Mycronic.

NyheterLäs mer...
45 000 svenska mobiler blockeras på måndag
27 jan 2026 09:16 - Jan Tångring

Den 2 februari blockeras alla mobiltelefoner som inte kan nå nödnumret 112 genom operatörens eget nät. Det meddelar telekommyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen ).

NyheterLäs mer...
Norsk pek för metallytor
26 jan 2026 16:14 - Per Henricsson
Norsk pek för metallytor

Plast, trä och läder är tre material som norska Touchnetix kapacitiva avkänningsteknik hittills fungerat med. Det gäller även för centimetertjocka lager och dessutom med ytor som är krökta eller formade på annat sätt för att passa omgivningen eller tillämpningen. Nu adderar företaget även ledande ytor, som metall.

NyheterLäs mer...
Bättre blodanalysator: ”Ett instrument för tiktokgenerationen”
26 jan 2026 15:24 - Jan Tångring
Bättre blodanalysator: ”Ett instrument för tiktokgenerationen”

Konsulten Qamcom har lagt tre år på att utveckla ett blodanalysinstrument som enligt den mycket nöjda beställaren Mabtech utklassar dagens instrument i användbarhet.

REPORTAGELäs mer...
Platt PIR-sensor
26 jan 2026 14:41 - Per Henricsson
Platt PIR-sensor

Diskret och elegant. Så presenterar japanska Panasonic den nya rörelsesensorn med platt lins samtidigt som den kan upptäcka rörelser inom ett brett område.

ProduktLäs mer...
Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet
26 jan 2026 08:33 - Kevin Fu och Rossella Guiot, Renesas
Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet

Diabetes drabbar enligt International Diabetes Federation över 10 procent av världens befolkning. Sjukdomen innebär stora hälsorisker på grund av sina många komplikationer och att det inte finns ett enkelt botemedel.

Technical PapersLäs mer...
1,6 miljoner fotbojade
26 jan 2026 07:51 - Per Henricsson
1,6 miljoner fotbojade

En fotboja är i grunden ett uppkopplat IoT-system som skickar positionen och larmar om någon försöker manipulera den. Enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight använde 1,6 miljoner personer fotbojor i Europa, Amerika och Oceanien under fjolåret.

NyheterLäs mer...
Inbyggda system ger legofigurerna liv
23 jan 2026 14:39 - Per Henricsson
Inbyggda system ger legofigurerna liv

En liten legobit med asic, högtalare, lysdioder, batteri, trådlös avkänning och trådlös laddning ska lyfta de klassiska Legosatserna till nästa nivå. Specialbitarna lanserades på CES och kan identifiera taggar som finns i andra bitar och i Legofigurer för att sedan agera med ljus och ljud. Den första mars släpps de tre första byggsatserna. De har Starwars som tema.

NyheterLäs mer...
Murata: Dra ett streck över streckkoden
23 jan 2026 10:07 - Kenya Watanabe, Murata
Murata: Dra ett streck över streckkoden

Utan korrekt implementerad spårbarhet ligger läkemedel och förbrukningsmaterial ofta oförbrukade tills de inte längre kan användas – en onödig ekonomisk förlust och miljömässigt ohållbart.

Technical PapersLäs mer...
Dragkampen om Nexperia rullar vidare
23 jan 2026 10:08 - Per Henricsson
Dragkampen om Nexperia rullar vidare

Den 14 januari möttes företrädare för den nederländska ledningen och den kinesiska ägaren Wingtech i rätten. Samtidigt uppges att Nexperia har börjat förse större kunder med wafers från fabriken i Tyskland, som de sedan skickar för kapsling.

NyheterLäs mer...
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar
23 jan 2026 07:59 - Jan Tångring
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har stoppat in ett natriumjonbatteri i sin LCV-batteriportfölj (light commercial vehicles). Dess specialitet är kalla klimat. Ökade priser på litium i fjol har gjort natriumjon hett.

NyheterLäs mer...
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys
22 jan 2026 09:36 - Gerard Young, Parker Chomerics
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys

När en EMC-tätning utformas är det i allmänhet bäst att specificera en packning i ett spår, vanligtvis en O-ringstätning eller någon annan standardprofil. I vissa fall går det inte att använda den här tätningstypen. Då väljer man i stället platta packningar. I sådana fall är korrekt hantering av packningsavböjning under tryck avgörande för att maximera dess effektivitet och livslängd.

Technical PapersLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)