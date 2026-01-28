Tesla kör snart på egen hand i Sverige

Transportstyrelsen och Trafikverket ska ha gett amerikanska Tesla tillstånd att testa sin dörr-till-dörrsjälvkörning FSD i Sverige. Det berättar Tesla i ett pressmeddelande.

Så här fungerar FSD (full self driving). Du matar in destinationen och den kör hela vägen. Men observera att det är du som har ansvaret. Så håll alltid fingrarna nära ratten och foten nära bromsen – människor som inte gjort det har dött på otäcka sätt.

Det är inte vanliga bilförare som nu får tillstånd att använda FSD i Sverige. Tillståndet gäller endast Teslas eget testande av funktionen.

I Australien, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, USA – och i februari även Nederländerna – har Tesla tillstånd att låta kunder använda FSD.

I snitt ska du vara säkrare i trafiken när bilen kör själv, än när du rattar bilen själv. Det påstår i alla fall Teslas vd. Han hävdar att den minskar risken för större kollisioner till en sjundedel.

I USA försöker Tesla vidareutveckla sin självkörning till att bli så pålitlig att Tesla vågar överta det juridiska ansvaret för resan. Då skulle du som förare kunna ägna dig åt annat.

Det kallas självkörning på nivå 4 av den amerikanska fordonsorganisationen SAE. Men Elektroniktidningen föreslår att vi kallar det för ”vibbkörning” på mönster efter årets nyord 2026 – ”vibbkodning”. Vi överlåter åt AI att göra jobbet – skriva programkod eller köra bil – och lägger oss inte i resultatet.

Ingenstans på jorden är det lagligt för en Teslabil att vibbköra. Det finns en kamera i bilen riktad mot förarens huvud som avgör om hen tillräckligt ofta tittar åt ett rimligt håll. Du kan även dra försiktigt i ratten då och då för att bevisa att du är redo att ingripa.

Men vibbkörning är alltså inte vad dagens nyhet handlar om. Inte ens om övervakad självkörning. Utan endast om test av övervakad självkörning – och endast på vissa vägar.