Rebabas begagnade batterier hos OKQ8

Startuppen Rebaba blir leverantör av batterisystem till OKQ8. Samarbetet omfattar OKQ8:s egen laddinfrastruktur och OKQ8:s energilösningar för bland annat fastighetsägare, depåer och energiproducenter.

Partnerskapet går nu in i en implementeringsfas med installationer på laddplatser och hos kunder runt om i Sverige.

Rebabas system byggs modulärt, ”som ett tekniskt lego”, av återbrukade elbilsbatterier. Produktionen finns på Lidingö.

Utöver att de har smart styrning och automatisk övervakning, är batterierna dokumenterade med avseende på ursprung, användningsdata och hantering.

I dag har cirka 98 procent av alla elbilsbatterier över 80 procent av sin ursprungliga kapacitet kvar när bilen tas ur bruk.

Batterilager flyttar energi i tiden till när den behövs bäst. De används som cache på laddplatser för bättre prestanda och därmed mindre köer vid hög belastning.