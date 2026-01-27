Svensk Lorawanoperatör köper fransk teknikleverantör

Stockholmsbaserade Netmore köper den franska Lorawan-pionjären Actility. Företaget har en plattform med både mjuk- och hårdvara för Lorawan och andra trådlösa och strömsnåla nätverkstekniker.

Netmore har de senaste åren köpt en rad andra operatörer runt om i världen och säger sig vara störst på den strömsnåla och trådlösa IoT-standarden Lorawan. Företaget har över 14 miljoner aktiva IoT-enheter i mer än 100 länder.

Netmore har egna nät i 18 länder men också samarbeten med mer än 50 Lorawan-operatörer.

Nu förvärvar Netmore franska Actility som är en av grundarna till Lorawan. Företaget har en industriklassad IoT-plattform kallad Thingpark för Lorawan och i viss grad andra LPWAN-tekniker. Den används för att koppla samman gateways, sensorer och applikationer i ett nätverk.

Det ingår bland annat mjukvara för drift, övervakning och administration av LPWAN-nät, både för stora publika nät och privata nät i företag och industrier.

Ingen köpeskilling uppges.