Undantagen för bly kortas

Strax innan årsskiftet beslutade EU-kommissionen om nya särskilda undantag för användning av bly i elektronik. Jämfört med nuvarande undantag har fler blivit mer begränsade och kommer att gälla kortare tid, skriver Kemikalieinspektionen.
Syftet med förändringarna är att minska användningen av bly i elektronik och på så sätt skydda hälsa och miljö.
De nya och uppdaterade undantagen gäller
• bly som legeringselement i stål, aluminium och koppar
• bly i lödmetall med hög smälttemperatur
• bly i glas och keramikkomponenter.
Läs mer om aktuella undantag på Kemikalieinspektionens hemsida.