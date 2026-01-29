Undantagen för bly kortas

Strax innan årsskiftet beslutade EU-kommissionen om nya särskilda undantag för användning av bly i elektronik. Jämfört med nuvarande undantag har fler blivit mer begränsade och kommer att gälla kortare tid, skriver Kemikalieinspektionen.

Syftet med förändringarna är att minska användningen av bly i elektronik och på så sätt skydda hälsa och miljö.

De nya och uppdaterade undantagen gäller

• bly som legeringselement i stål, aluminium och koppar

• bly i lödmetall med hög smälttemperatur

• bly i glas och keramikkomponenter.

Läs mer om aktuella undantag på Kemikalieinspektionens hemsida.