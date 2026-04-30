Ser till att prylen ständigt är vaken

Med en takt på tio bilder per sekund drar sensorerna inte mer ström än att de ständigt kan övervaka omgivningen och väcka dina smarta glasögon, din klocka eller någon annan pryl när det händer något intressant. VD55G4 och VD65G4 ingår i Brightsense-familjen från ST Microelectrionics.

VD55G4 ger svartvita bilder medan VD65G4 levererar färgbilder. Bägge drar upp till tio gånger mindre ström än sina föregångare när de levererar tio bilder per sekund med en upplösning på cirka 800x700 punkter.

Strömförbrukningen är därmed så låg att även batteridrivna prylar eller saker som drivs av energiskördare ständigt kan övervaka sin omgivning och reagera på förändringar, uppger ST.

Bildsensorerna tillverkas på 300 mm-wafers i ST:s fabrik i franska Crolle med en 65 nm-process respektive 40 nm-process, för att sedan stackas till den färdiga produkten.

Utöver rena sensorer finns moduler med processor liksom utvecklingskort och tillhörande mjukvara.

30 apr 2026 08:03 - Per Henricsson
ProduktLäs mer...
Boka svenska WBG-dagarna
30 apr 2026 08:01 - Per Henricsson
Boka svenska WBG-dagarna

Den 15–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

NyheterLäs mer...
Även Rustkod kan vara ologisk
29 apr 2026 15:41 - Per Henricsson

Amerikanska Perforce stöder programspråket Rust i sina statiska analysverktyg QAC och Klocwork.

NyheterLäs mer...
Irankriget får priset på mönsterkort att rusa
29 apr 2026 13:12 - Per Henricsson
Irankriget får priset på mönsterkort att rusa

Irans attack på den petrokemiska anläggningen i Saudi-Arabiska Jubail i början av april slog ut tillverkningen av PPE, ett harts som används i mönsterkort för AI-servrar och 5G-tillämpningar. Stoppet har bidragit till kraftiga prisökningar på mönsterkort, de är upp 40 procent från mars till april, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
Visar var signalen går
29 apr 2026 10:26 - Per Henricsson
Visar var signalen går


Ibland vill man bara veta vilken väg en signal tar på kretskortet. Xjtag har släppt ett gratisverktyg som hjälper dig med uppgiften bara du har tillgång till layouten i ODB++-format.

ProduktLäs mer...
CATL lovar natriumjon i volym och får jätteorder
29 apr 2026 07:28 - Jan Tångring
CATL lovar natriumjon i volym och får jätteorder

Fjärde kvartalet i år ska den kinesiska globala batteri­jätten CATL inleda volymtillverkning av natriumjonbaserade battericeller. Kinas största leverantör av batterilager har beställt 60 GWh.

ProduktLäs mer...
Elektronikskatteupproret
28 apr 2026 16:03 - Per Henricsson
Elektronikskatteupproret

Skicka ett mail till finansminister Elisabeth Svantesson och uppmana henne att avskaffa den särskilda kemikalieskatten på elektronik. Kampanjen har sjösatts inför valet i höst av branschorganisationerna Applia och Elektronikbranschen.

NyheterLäs mer...
Sony knoppar av mobilmodemen
28 apr 2026 10:26 - Per Henricsson
Sony knoppar av mobilmodemen

2016 köpte Sony det israeliska IoT-bolaget Altair Semiconductor för 212 miljoner dollar. Nu knoppar Sony av bolaget men behåller en del av ägandet.

NyheterLäs mer...
På gång: Standard för energilager i elnätet
28 apr 2026 09:32 - Jan Tångring
På gång: Standard för energilager i elnätet

Hur länge behöver batterilagret på din laddstation kunna leverera en viss effekt utan att bli för varmt? Svaret på den typen av frågor kring energilager för laddstationer, solcellsparker och andra delar av elnätet standardiseras nu av IEC.

NyheterLäs mer...
Inbjudan: IVA:s halvledarstrategi
28 apr 2026 08:02 - Per Henricsson
Inbjudan: IVA:s halvledarstrategi


Under maj och juni presenterar IVA (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien) tre rapporter som stakar ut färdriktningen inom områden som har strategisk betydelse för Sveriges framtida position som teknik- och innovationsland. Den 27 maj ägnas en timme åt halvledarområdet.

NyheterLäs mer...
AI-cybersäkerhet: Tjeckien utklassar USA
27 apr 2026 15:46 - Jan Tångring

Amerikanska AI-jätten Anthropics omtalade felfinnare Mythos har hittat en (1) sårbarhet i säkerhetsprogramvaran OpenSSL. Lilla tjeckiska Aisle har hittat – tjugo.

NyheterLäs mer...
Silex noteras 7 maj
27 apr 2026 10:43 - Per Henricsson

Redan den 7 maj börjar handeln med mikromekanikfoundryt Silex aktier på Stockholmsbörsen. Prospektet publiceras idag och priset är satt till 81 kronor per aktie.

NyheterLäs mer...
Årets kvinnliga förebild blev Funkis teknikchef
27 apr 2026 08:56 - Per Henricsson
Årets kvinnliga förebild blev Funkis teknikchef

För fjärde året i rad delades priset som Årets kvinnliga förebild ut på Elektronikmässan. Målet med priset är att uppmärksamma kvinnor i elektronikbranschen och årets pristagare blev Josefine Hölling på musikinstrumentbolaget Funki.

NyheterLäs mer...
Nödrop: Öppenkodares fritid går till AI-buggrapporter
27 apr 2026 08:00 - Jan Tångring
Nödrop: Öppenkodares fritid går till AI-buggrapporter

Problemet med AI-genererade falska buggrapporter är numera hanterbart. Å andra sidan är det nu en ström av goda AI-rapporter som tvingar utvecklare att offra helgerna. Det rapporterar den svenska maintainern för kodbiblioteket Curl.

NyheterLäs mer...
Femte generationens SiC
27 apr 2026 07:58 - Per Henricsson
Femte generationens SiC

30 procents lägre ledningsförluster vid höga temperaturer, så presenterar japanska Rohm femte generationen av sina MOSFET:ar i EcoSiC-familjen. Förutom invertrar till elbilar passar kiselkarbidkretsarna till kraftmatning i datacenter och i industriella produkter.

ProduktLäs mer...
Synka ditt 5G-nät
24 apr 2026 15:19 - Jan Tångring
Synka ditt 5G-nät

Microchip släpper en modul för högprecisions­synkronisering i datacenter och 5G-nät (vRAN).

NyheterLäs mer...
Kitron dubblar i Övik
24 apr 2026 10:22 - Per Henricsson

Kontrakts­tillverkaren Kitron ska bygga en ny fabrik i Örnsköldsvik med inflyttning 2028. Lokalen blir på 7300 kvadratmeter plus kontorsyta vilket är dubbelt så mycket som den nuvarande.

NyheterLäs mer...
Tre Ericssonmedarbetare prisas av IEEE
24 apr 2026 10:20 - Per Henricsson
Tre Ericssonmedarbetare prisas av IEEE

Erik Dahlman, Stefan Parkvall och Johan Sköld har tilldelats IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communications för sina insatser inom forskning, utveckling och arbete med att ta fram globala standarder för mobil kommunikation. Priset delas ut i New York idag.

NyheterLäs mer...
Sommarskola i Lund: Designa din egen Risc V
24 apr 2026 10:15 - Per Henricsson
Sommarskola i Lund: Designa din egen Risc V

Det är inte alls svårt att designa en Risc V-processor och dessutom väcka den till liv i en emulator. Kompetenscentrumet SCCC kör en repris på fjolårets populära sommarskola i Lund den 8 till 10 juni för alla som vill prova på.

NyheterLäs mer...
Ny GPU avvaktar med AI
23 apr 2026 15:45 - Jan Tångring
Ny GPU avvaktar med AI

Bolt Graphics i Sunnyvale, Kalifornien, har gjort tapeout på sitt första GPU-chip, Zeus, i TSMC 12FFC. Zeus siktar på HPC- och grafikberäkningar som idag sker på CPU:er. Zeus ska kunna göra jobbet betydligt billigare.

ProduktLäs mer...
Rainer Raitasuo

+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)