Ser till att prylen ständigt är vaken

Med en takt på tio bilder per sekund drar sensorerna inte mer ström än att de ständigt kan övervaka omgivningen och väcka dina smarta glasögon, din klocka eller någon annan pryl när det händer något intressant. VD55G4 och VD65G4 ingår i Brightsense-familjen från ST Microelectrionics.

VD55G4 ger svartvita bilder medan VD65G4 levererar färgbilder. Bägge drar upp till tio gånger mindre ström än sina föregångare när de levererar tio bilder per sekund med en upplösning på cirka 800x700 punkter.

Strömförbrukningen är därmed så låg att även batteridrivna prylar eller saker som drivs av energiskördare ständigt kan övervaka sin omgivning och reagera på förändringar, uppger ST.

Bildsensorerna tillverkas på 300 mm-wafers i ST:s fabrik i franska Crolle med en 65 nm-process respektive 40 nm-process, för att sedan stackas till den färdiga produkten.

Utöver rena sensorer finns moduler med processor liksom utvecklingskort och tillhörande mjukvara.