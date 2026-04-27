Silex noteras 7 maj

Redan den 7 maj börjar handeln med mikromekanikfoundryt Silex aktier på Stockholmsbörsen. Prospektet publiceras 28 april och priset är satt till 81 kronor per aktie.

I början av november förra året annonserade Silex planer på att noteras i Stockholm som ett led i att ta in pengar för att bygga en ny fabrik. När planerna konkretiserades förra veckan stod det klart att en notering också var ett sätt för de kinesiska ägarna att sälja större delen av sina aktier.

Nu meddelar bolaget att prospektet släpps redan i morgon och att första dag för handel med aktierna blir den 7 maj, om inget oväntat inträffar.

Med ett pris på 81 kronor per aktie landar Silex värde på 8,896 miljarder kronor motsvarande 6,4 gånger fjolårets omsättning på 1,385 miljarder kronor.

Företaget emitterar 12 345 679 nya stamaktier vilket förväntas inbringa en miljard kronor före omkostnader som ska användas för en ny fabrik medan 12 249 746 stamaktier är befintliga som erbjuds av den säljande aktieägaren, Global Access Electronics, ett helägt dotterbolag till kinesiska Sai Microelectronics.

Idag äger Sai 45,2 procent Silex men kommer efter noteringen att ha kvar 9,9 procent.

AFA försäkring, AP2, AP3, AP4, Swedbank Robur Fonder, Fidelity och Carnegie har åtagit sig att förvärva stamaktier upp till 1,5 miljarder kronor.

Bure ska förvärva motsvarande 19,1 procent av de utestående stamaktierna av Sai för att sälja vidare när Sai så önskar inom en treårsperiod.