JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Silex noteras 7 maj

Redan den 7 maj börjar handeln med mikromekanikfoundryt Silex aktier på Stockholmsbörsen. Prospektet publiceras 28 april och priset är satt till 81 kronor per aktie.

I början av november förra året annonserade Silex planer på att noteras i Stockholm som ett led i att ta in pengar för att bygga en ny fabrik. När planerna konkretiserades förra veckan stod det klart att en notering också var ett sätt för de kinesiska ägarna att sälja större delen av sina aktier.

Nu meddelar bolaget att prospektet släpps redan i morgon och att första dag för handel med aktierna blir den 7 maj, om inget oväntat inträffar.

Med ett pris på 81 kronor per aktie landar Silex värde på 8,896 miljarder kronor motsvarande 6,4 gånger fjolårets omsättning på 1,385 miljarder kronor.

Företaget emitterar 12 345 679 nya stamaktier vilket förväntas inbringa en miljard kronor före omkostnader som ska användas för en ny fabrik medan 12 249 746 stamaktier är befintliga som erbjuds av den säljande aktieägaren, Global Access Electronics, ett helägt dotterbolag till kinesiska Sai Microelectronics.

Idag äger Sai 45,2 procent Silex men kommer efter noteringen att ha kvar 9,9 procent.

AFA försäkring, AP2, AP3, AP4, Swedbank Robur Fonder, Fidelity och Carnegie har åtagit sig att förvärva stamaktier upp till 1,5 miljarder kronor.

Bure ska förvärva motsvarande 19,1 procent av de utestående stamaktierna av Sai för att sälja vidare när Sai så önskar inom en treårsperiod.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

27 apr 2026 10:43 - Per Henricsson

NyheterLäs mer...
Årets kvinnliga förebild blev Funkis teknikchef
27 apr 2026 08:56 - Per Henricsson
För fjärde året i rad delades priset som Årets kvinnliga förebild ut på Elektronikmässan. Målet med priset är att uppmärksamma kvinnor i elektronikbranschen och årets pristagare blev Josefine Hölling på musikinstrumentbolaget Funki.

NyheterLäs mer...
Nödrop: Öppenkodares fritid går till AI-buggrapporter
27 apr 2026 08:00 - Jan Tångring
Problemet med AI-genererade falska buggrapporter är numera hanterbart. Å andra sidan är det nu en ström av goda AI-rapporter som tvingar utvecklare att offra helgerna. Det rapporterar den svenska maintainern för kodbiblioteket Curl.

NyheterLäs mer...
Femte generationens SiC
27 apr 2026 07:58 - Per Henricsson
30 procents lägre ledningsförluster vid höga temperaturer, så presenterar japanska Rohm femte generationen av sina MOSFET:ar i EcoSiC-familjen. Förutom invertrar till elbilar passar kiselkarbidkretsarna till kraftmatning i datacenter och i industriella produkter.

ProduktLäs mer...
Synka ditt 5G-nät
24 apr 2026 15:19 - Jan Tångring
Microchip släpper en modul för högprecisions­synkronisering i datacenter och 5G-nät (vRAN).

NyheterLäs mer...
Kitron dubblar i Övik
24 apr 2026 10:22 - Per Henricsson

NyheterLäs mer...
Tre Ericssonmedarbetare prisas av IEEE
24 apr 2026 10:20 - Per Henricsson
Erik Dahlman, Stefan Parkvall och Johan Sköld har tilldelats IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communications för sina insatser inom forskning, utveckling och arbete med att ta fram globala standarder för mobil kommunikation. Priset delas ut i New York idag.

NyheterLäs mer...
Sommarskola i Lund: Designa din egen Risc V
24 apr 2026 10:15 - Per Henricsson
Det är inte alls svårt att designa en Risc V-processor och dessutom väcka den till liv i en emulator. Kompetenscentrumet SCCC kör en repris på fjolårets populära sommarskola i Lund den 8 till 10 juni för alla som vill prova på.

NyheterLäs mer...
Ny GPU avvaktar med AI
23 apr 2026 15:45 - Jan Tångring
Bolt Graphics i Sunnyvale, Kalifornien, har gjort tapeout på sitt första GPU-chip, Zeus, i TSMC 12FFC. Zeus siktar på HPC- och grafikberäkningar som idag sker på CPU:er. Zeus ska kunna göra jobbet betydligt billigare.

ProduktLäs mer...
ISS Europe: Halvledarstrategierna som påverkar Europa
23 apr 2026 11:14 - Per Henricsson
De amerikanska tullarna blir kvar även med en ny president, japanska Rapidus visar att det går att skapa halvledarproduktion av världsklass på kort tid och alla världsdelar stöttar sin halvledarindustri men på olika sätt. Det budskapet levererade Martin Zech från konsultbolaget FQI Consultings Brysselkontor under branschorganisationen Semis konferens i polska Sopot i slutet av mars.

REPORTAGELäs mer...
Halva Teslas flotta klarar inte självkörning
23 apr 2026 10:33 - Jan Tångring

Fyra miljoner bilar från amerikanska Tesla behöver ny självkörningsdator och nya kameror för att kunna ha en chans att implementera oövervakad självkörning. Teslas vd Elon Musk har tappat tron på att hårdvarugenerationen HW3 är tillräcklig.

NyheterLäs mer...
Nokia knoppar av rymden
23 apr 2026 08:05 - Per Henricsson
Den finska telekomjätten Nokia knoppar av sin rymdverksamhet i ett separat bolag kallat Modul8. Det handlar om utveckling vid Nokia Bell Labs i USA av mobilnät för månen och i rymdfärder.

NyheterLäs mer...
Bosch samplar tredje generationens SiC-kretsar
23 apr 2026 06:36 - Per Henricsson
20 procent effektivare samtidigt som de är mindre än föregångarna. Så marknadsför tyska Bosch den tredje generationen av sina MOSFET:ar i kiselkarbid som testas av utvalda kunder.

ProduktLäs mer...
271 buggar i Firefox ett ljus i tunneln
22 apr 2026 15:39 - Jan Tångring
En buggbott baserad på den omtalade stora språkmodellen Mythos från AI-jätten Anthropic har hittat inte mindre än 271 buggar i webbläsaren Mozilla Firefox. Men Mozillas teknikchef drabbas inte av panik. Tvärtom. Elektroniktidningen förklarar varför.

NyheterLäs mer...
ABB:s snabbaste cobot hittills
22 apr 2026 15:26 - Per Henricsson
PoWa hanterar nyttolaster från 7 till 30 kg med en topphastighet på 5,8 m/s. Även räckvidd och högsta armlast är bäst i klassen, enligt ABB.

ProduktLäs mer...
Förslag: Satsa 20 miljarder på elektronik och halvledare
22 apr 2026 12:13 - Per Henricsson
Tio statliga miljarder över tio år plus lika mycket från industrin i ett Vinnovalett innovationsprogram. Det är förslaget i en färsk rapport om Sveriges halvledarstrategi för de kommande tio åren.

NyheterLäs mer...
Ringbelysning för stora ytor
22 apr 2026 10:21 - Per Henricsson
Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning för avsyningsuppgifter där man tittar på större ytor utan att zooma in. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

ProduktLäs mer...
Kritisk råvara igår inte idag för batterier
21 apr 2026 15:15 - Jan Tångring
Batterimaterial som först beskrivits som kritiska har senare bytts mot andra material som kunnat möta efterfrågan och pris. Forskare i Lund konstaterar att batterimarknaden visat sig vara motståndskraft mot pris- och materialstörningar.

NyheterLäs mer...
I Houston rullar två obemannade Teslataxi, dito Dallas
21 apr 2026 14:16 - Jan Tångring
Två små områden i Houston respektive Dallas kan använda Teslas självkörande taxitjänst. Orterna ha bara två bilar vardera i drift, men de har tagit körningar utan Teslapersonal i bilen. 

NyheterLäs mer...
Silex vill köpa fabrik i USA
21 apr 2026 14:15 - Per Henricsson

Planerna på en 300 mm-fabrik i Järfälla skrinläggs, istället vill Silex köpa en existerande fabrik på USA:s östkust och bygga om den för mikromekanik. Det framgår av dagens pressmeddelande där huvudnyheten är företagets planer på en börsnotering.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)