Även Rustkod kan vara ologisk

Amerikanska Perforce stöder programspråket Rust i sina statiska analysverktyg QAC och Klocwork.

Utvecklare kan nu analysera Rust-kod på samma sätt som de kan analysera C-kod efter logikfel, concurrency-problem och säkerhetshot.

Språket Rust är grammatiskt immun mot minnesfel som lätt drabbar den som utvecklar i C eller C++. Men det finns många andra fel än minnesfel. Perforces verktyg kan bland annat hitta logiska fel i algoritmer och beräkningar, synkroniseringsproblem mellan program som körs parallellt, och dataflödesproblem.

Utdata från verktygen fungerar som dokumentation för spårbarhet och av att du har granskat koden enligt konstens alla regler.

Rust skapades för 14 år sedan, men börjar enligt Perforce nu möta ett allt större intresse inom flyg, bil och medicin.

Perforce noterar att verktygen hittar fel oavsett om koden skrivits av mänskliga eller artificiella agenter.