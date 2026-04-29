CATL lovar natriumjon i volym och får jätteorder

Fjärde kvartalet i år ska den kinesiska globala batteri­jätten CATL inleda volymtillverkning av natriumjonbaserade battericeller. Kinas största leverantör av batterilager har beställt 60 GWh.

CATL har löst de centrala tillverknings­utmaningarna för natriumjonbattericeller. Det hävdade företagets teknikchef under CATL Tech Day i förra veckan.

Gao Huan räknade upp över­vunna problem som handlade om fuktkänslighet, om oönskat bildande av gas, om att binda material till aluminiumfolie och om genereringen av anoder.

Det är en sak att tillverka batteri­celler i labbet och en annan att hitta lösningar som fungerar i full fart i en produk­tionslina. Det har funnits optimism kring natriumjon, men alla batterikemier står och faller med att någon lyckas lösa problemen med att tillverka celler till rimligt pris i höga hastigheter med ett minimum av svinn.

CATL har hållit tummarna och i förväg redan lanserat natriumjon­battericeller för personbilar och kommersiella fordon.

Natriumjonceller fungerar bra i minusgrader och väntas bli billigare än LFP. Nackdelen är lägre energitäthet – CATL har rapporterat 175 Wh/kg, att jämföra med 280 Wh/kg för CATL:s senaste NMC-cell.

Det förklarar varför de natriumjon­fordon vi sett hittills är små. CATL tror att vi på sikt kommer att få se natriumjonceller i elbilar med en räckvidd på 600 km.

Den 1 april visade CATL upp sin första natriumjoncell för batteri­lager (BESS). Och igår annonserade företaget en genombrotts­order på cellen: 60 GWh batterier till kinesiska batteri­lager­system­leverantören Hyperstrong.

Hyperstrong är Kinas största leverantör för energi­lagring. CATL beskriver ordern som födelsen av industriali­se­rade natriumjonceller för batterilager.

Cellen har en energidensitet på 160 Wh/kg, en cykellivslängd på 15 000 cykler, och fungerar mellan −40 och 70 °C.

Enligt CATL:s ordförande Robin Zeng kommer natriumjonbatterier att kunna ersätta 30 till 40 procent av den befintliga batterimarknaden.