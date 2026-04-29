CATL lovar natriumjon i volym och får jätteorder

Fjärde kvartalet i år ska den kinesiska globala batterijätten CATL inleda volymtillverkning av natriumjonbaserade battericeller. Kinas största leverantör av batterilager har beställt 60 GWh.
CATL har löst de centrala tillverkningsutmaningarna för natriumjonbattericeller. Det hävdade företagets teknikchef under CATL Tech Day i förra veckan.
Gao Huan räknade upp övervunna problem som handlade om fuktkänslighet, om oönskat bildande av gas, om att binda material till aluminiumfolie och om genereringen av anoder.
Det är en sak att tillverka battericeller i labbet och en annan att hitta lösningar som fungerar i full fart i en produktionslina. Det har funnits optimism kring natriumjon, men alla batterikemier står och faller med att någon lyckas lösa problemen med att tillverka celler till rimligt pris i höga hastigheter med ett minimum av svinn.
CATL har hållit tummarna och i förväg redan lanserat natriumjonbattericeller för personbilar och kommersiella fordon.
Natriumjonceller fungerar bra i minusgrader och väntas bli billigare än LFP. Nackdelen är lägre energitäthet – CATL har rapporterat 175 Wh/kg, att jämföra med 280 Wh/kg för CATL:s senaste NMC-cell.
Det förklarar varför de natriumjonfordon vi sett hittills är små. CATL tror att vi på sikt kommer att få se natriumjonceller i elbilar med en räckvidd på 600 km.
Den 1 april visade CATL upp sin första natriumjoncell för batterilager (BESS). Och igår annonserade företaget en genombrottsorder på cellen: 60 GWh batterier till kinesiska batterilagersystemleverantören Hyperstrong.
Hyperstrong är Kinas största leverantör för energilagring. CATL beskriver ordern som födelsen av industrialiserade natriumjonceller för batterilager.
Cellen har en energidensitet på 160 Wh/kg, en cykellivslängd på 15 000 cykler, och fungerar mellan −40 och 70 °C.
Enligt CATL:s ordförande Robin Zeng kommer natriumjonbatterier att kunna ersätta 30 till 40 procent av den befintliga batterimarknaden.