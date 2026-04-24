Sommarskola i Lund: Designa din egen Risc V

Det är inte alls svårt att designa en Risc V-processor och dessutom väcka den till liv i en emulator. Kompetenscentrumet SCCC kör en repris på fjolårets populära sommarskola i Lund den 8 till 10 juni för alla som vill prova på.

Den här typen av uppgifter ingår i utbildningen för studenterna, så universitetet har gedigen erfarenhet, och resurserna står outnyttjade på sommaren. Det krävs inte ens någon tidigare erfarenhet av chipdesign för att gå i land med uppgiften, enligt inbjudan från SCCC, det svenska kompetenscentret inom EU:s halvledarprogram Chips JU.

Det enda deltagarna behöver ha med sig är en bärbar dator med en modern webbläsare för att kunna köra designverktygen – som är open source. Allt annat som behövs, inklusive den FPGA-baserade emulatorn, tillhandahåller universitetet.

Sommarskolan är ett samarbete mellan SCCC, universitetet i Lund, kompetenscentrumet Classic och EU-projektet Chips of Europe.

Senast den 31 maj vill SCCC ha din anmälan (länk).