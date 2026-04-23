Samplar tredje generationens SiC-kretsar

20 procent effektivare samtidigt som de är mindre än föregångarna. Så marknadsför tyska Bosch den tredje generationen av sina MOSFET:ar i kiselkarbid som testas av utvalda kunder.

Bosch är en av världens största underleverantörer till fordonsindustrin men också en halvledartillverkare av bland annat kraftkomponenter, sensorer och mikromekanik.

Företaget har de senaste åren plöjt ned tre miljarder euro i fabriken i tyska Reutlingen som bland annat har en kiselkarbidlina. Dessutom köpte Bosch en äldre fabrik i Kalifornien i september 2023 som håller på att konverteras till kiselkarbid för 1,9 miljarder euro, en process som ska bli klar i år.

Bosch är en nykomling inom kiselkarbid men har sedan den första lanseringen år 2021 levererat mer än 60 miljoner kretsar. Nu är det dags för tredje generationens MOSFET:ar som börjat samplas i produkter till fordonsindustrin.

Företaget har en så kallad trenchstruktur vilket ger lägre förluster än planära alternativ. I den nya generationen är ledningsförlusterna mätt som RDS(on) 20 procent lägre samtidigt som transistorerna har ungefär 10 procent högre genombrottsspänning.

Dessutom är transistorerna ytmässigt mindre än sina föregångare och 40 procent tunnare. Det senare gör det enklare att leda bort värmen vilket ökar tillförlitligheten.

Volymproduktion är planerad till 2027.