JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Samplar tredje generationens SiC-kretsar

Samplar tredje generationens SiC-kretsar

20 procent effektivare samtidigt som de är mindre än föregångarna. Så marknadsför tyska Bosch den tredje generationen av sina MOSFET:ar i kiselkarbid som testas av utvalda kunder.

Bosch är en av världens största underleverantörer till fordonsindustrin men också en halvledartillverkare av bland annat kraftkomponenter, sensorer och mikromekanik. 

Företaget har de senaste åren plöjt ned tre miljarder euro i fabriken i tyska Reutlingen som bland annat har en kiselkarbidlina. Dessutom köpte Bosch en äldre fabrik i Kalifornien i september 2023 som håller på att konverteras till kiselkarbid för 1,9 miljarder euro, en process som ska bli klar i år.

Bosch är en nykomling inom kiselkarbid men har sedan den första lanseringen år 2021 levererat mer än 60 miljoner kretsar. Nu är det dags för tredje generationens MOSFET:ar som börjat samplas i produkter till fordonsindustrin.

Företaget har en så kallad trenchstruktur vilket ger lägre förluster än planära alternativ. I den nya generationen är ledningsförlusterna mätt som RDS(on) 20 procent lägre samtidigt som transistorerna har ungefär 10 procent högre genombrottsspänning. 

Dessutom är transistorerna ytmässigt mindre än sina föregångare och 40 procent tunnare. Det senare gör det enklare att leda bort värmen vilket ökar tillförlitligheten.

Volymproduktion är planerad till 2027.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Samplar tredje generationens SiC-kretsar
23 apr 2026 06:36 - Per Henricsson
Samplar tredje generationens SiC-kretsar

20 procent effektivare samtidigt som de är mindre än föregångarna. Så marknadsför tyska Bosch den tredje generationen av sina MOSFET:ar i kiselkarbid som testas av utvalda kunder.

ProduktLäs mer...
271 buggar i Firefox ett ljus i tunneln
22 apr 2026 15:39 - Jan Tångring
271 buggar i Firefox ett ljus i tunneln

En buggbott baserad på den omtalade stora språkmodellen Mythos från AI-jätten Anthropic har hittat inte mindre än 271 buggar i webbläsaren Mozilla Firefox. Men Mozillas teknikchef drabbas inte av panik. Tvärtom. Elektroniktidningen förklarar varför.

NyheterLäs mer...
ABB:s snabbaste cobot hittills
22 apr 2026 15:26 - Per Henricsson
ABB:s snabbaste cobot hittills

PoWa hanterar nyttolaster från 7 till 30 kg med en topphastighet på 5,8 m/s. Även räckvidd och högsta armlast är bäst i klassen, enligt ABB.

ProduktLäs mer...
Förslag: Satsa 20 miljarder på elektronik och halvledare
22 apr 2026 12:13 - Per Henricsson
Förslag: Satsa 20 miljarder på elektronik och halvledare

Tio statliga miljarder över tio år plus lika mycket från industrin i ett Vinnovalett innovationsprogram. Det är förslaget i en färsk rapport om Sveriges halvledarstrategi för de kommande tio åren.

NyheterLäs mer...
Ringbelysning för stora ytor
22 apr 2026 10:21 - Per Henricsson
Ringbelysning för stora ytor

Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning för avsyningsuppgifter där man tittar på större ytor utan att zooma in. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

ProduktLäs mer...
Kritisk råvara igår inte idag för batterier
21 apr 2026 15:15 - Jan Tångring
Kritisk råvara igår inte idag för batterier

Batterimaterial som först beskrivits som kritiska har senare bytts mot andra material som kunnat möta efterfrågan och pris. Forskare i Lund konstaterar att batterimarknaden visat sig vara motståndskraft mot pris- och materialstörningar.

NyheterLäs mer...
I Houston rullar två obemannade Teslataxi, dito Dallas
21 apr 2026 14:16 - Jan Tångring
I Houston rullar två obemannade Teslataxi, dito Dallas

Två små områden i Houston respektive Dallas kan använda Teslas självkörande taxitjänst. Orterna ha bara två bilar vardera i drift, men de har tagit körningar utan Teslapersonal i bilen. 

NyheterLäs mer...
Silex vill köpa fabrik i USA
21 apr 2026 14:15 - Per Henricsson

Planerna på en 300 mm-fabrik i Järfälla skrinläggs, istället vill Silex köpa en existerande fabrik på USA:s östkust och bygga om den för mikromekanik. Det framgår av dagens pressmeddelande där huvudnyheten är företagets planer på en börsnotering.

NyheterLäs mer...
Silex till Stockholmsbörsen
21 apr 2026 09:04 - Per Henricsson
Silex till Stockholmsbörsen

Mikromekanikfoundryt Silex i Järfälla avser att noteras på Nasdaq Stockholm före sommaren. De kinesiska ägarna säljer större delen av sina aktier samtidigt som bolaget vill ta in en miljard kronor via nytryckta aktier.

NyheterLäs mer...
Värre för PC-processorer än för minnen
20 apr 2026 15:53 - Per Henricsson

AI-boomen har inte bara fått minnespriserna att rusa, enligt Digitimes går det inte längre att få tag på vissa PC-processorer. Tillverkningskapaciteten hos både Intel och AMD har styrts över till serverprocessorer.

NyheterLäs mer...
Molex köper fiber-till-chip
20 apr 2026 13:54 - Per Henricsson
Molex köper fiber-till-chip

Kontaktdonsjätten Molex har förvärvat israeliska Teramount, specialist på kiselfotonik och så kallad Co-Packaged Optics (CPO). Potentiella kunder finns inom allt från AI och datacenter till 5G.

NyheterLäs mer...
Göteborg levererade!
20 apr 2026 13:03 - Per Henricsson
Göteborg levererade!

Förra veckan gjorde Elektronikmässan en efterlängtad comeback i Göteborg, på Åby Arena. Totalt samlades 2057 besökare under mässans två dagar där 155 utställare presenterade produkter och tjänster.

NyheterLäs mer...
Elektronikgolfen är tillbaka
20 apr 2026 08:52 - Per Henricsson
Elektronikgolfen är tillbaka

Efter många års uppehåll är det återigen dags för Elektronikgolfen. Det är inte bara en tävling utan en möjlighet att knyta nya kontakter, spela golf och ha en rolig dag tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners. Så boka den 28 maj för en runda på Bro-Bålsta Golfklubb nordväst om Stockholm.

NyheterLäs mer...
Statligt stöd till cellfabriken i Somerset
17 apr 2026 14:47 - Per Henricsson
Statligt stöd till cellfabriken i Somerset

Storbri­tannien lovar att investera 4,7 miljarder kronor i Tata Groups batteri­cells­fabrik i Somerset. 

NyheterLäs mer...
AI-boomen kan öka Ericssons kostnader
17 apr 2026 14:18 - Per Henricsson
AI-boomen kan öka Ericssons kostnader

Det kommer allt fler rapporter om längre ledtider och stigande komponentkostnader. Att även Ericsson påverkas bekräftade företagets vd Börje Ekholm i dagens telefonkonferens men påpekade samtidigt att problemet än så länge är hanterbart.

NyheterLäs mer...
Länken mellan svenska solcellen och batteriet
17 apr 2026 09:46 - Jan Tångring
Länken mellan svenska solcellen och batteriet

EMBEDDED WORLD
Det är alltid trevligt att besöka montern för belgiska E Peas (e-peas) eftersom den har svensk teknik i sina demonstrationer: Epishines solceller och Lignas superkondensatorer.

ProduktLäs mer...
Flasheye: Lidar stadens vakande öga
17 apr 2026 08:16 - Ida Rehnström, Flasheye
Flasheye: Lidar stadens vakande öga

När utvecklingen av avancerade förarassistanssystem och självkörande fordon accelererar hamnar strålkastarljuset ofta på sensorerna i själva bilen. Men för att verkligen höja säkerheten och effektiviteten i trafiken krävs också intelligens utanför fordonet.

Technical PapersLäs mer...
Trump vill ha 6G till OS i USA
16 apr 2026 14:49 - Per Henricsson
Trump vill ha 6G till OS i USA

Två år innan standardiseringen förväntas vara helt klar vill Trumpadministrationen att det ska finnas ett 6G-nät som täcker de olympiska spelen i Los Angeles. Avslöjandet gjordes i en intervju med Politico av Nate Tibbit, som är ansvarig för myndighets- och samhällsrelationer.

NyheterLäs mer...
Amazon köper Globalstar för 120 miljarder kronor
16 apr 2026 12:39 - Per Henricsson
Amazon köper Globalstar för 120 miljarder kronor

Amazon är på god väg att bygga ett eget kommunikationssystem av lågflygande satelliter men köper nu Globalstar för 11,6 miljarder dollar. Företaget är en av pionjärerna på lågflygande satelliter.

NyheterLäs mer...
Fri buggbott för dig som inte får Mythos 
16 apr 2026 10:00 - Jan Tångring

Du tillhör troligen inte den lilla skara som får använda AI-jätten Anthropics projekt Glasswing och dess språkmodell Mythos. Men tjeckiska Aisle hittade snabbt flera av Mythos buggar med enklare LLM:er. Och släpper sitt verktyg Nano Analyzer som öppen källkod.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)