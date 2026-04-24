Tre Ericssonmedarbetare prisas av IEEE

Erik Dahlman, Stefan Parkvall och Johan Sköld har tilldelats IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communications för sina insatser inom forskning, utveckling och arbete med att ta fram globala standarder för mobil kommunikation. Priset delas ut i New York idag.

IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communications är ett relativt nyinstiftat pris som uppmärksammar banbrytande insatser inom trådlös kommunikation. Det är uppkallat efter Jagadish Chandra Bose, en indisk fysiker och pionjär inom radioforskning som lade grunden för dagens trådlösa teknik.

Ikväll svensk tid samlas ingenjörer och forskare i New York där IEEE delar ut sina internationella utmärkelser. IEEE är världens största tekniska medlemsorganisation med över 500 000 medlemmar och har i över ett sekel lyft fram de innovationer och personer som format det moderna samhället.

Erik Dahlman har arbetat med alla generationer av mobil kommunikation, från 1G till 6G, och har varit central i den globala standardiseringen av mobil kommunikation. Han spelade en avgörande roll i att samordna europeiska och japanska satsningar vilket lade grunden för WCDMA som global 3G-standard samt för etableringen av 3GPP som ett enhetligt globalt standardiseringsorgan. Han initierade Ericssons tidiga arbete med 4G och bidrog på ett avgörande sätt till etableringen av en gemensam global LTE-standard. Därtill har han varit en ledande kraft i utvecklingen och standardiseringen av 5G:s radiotillgångsteknik.

Stefan Parkvall är en nyckelperson i standardiseringen av 3G, 4G och 5G inom 3GPP. Under närmare tre decennier har han gjort grundläggande bidrag till utvecklingen och den globala framgången för moderna cellulära radiotekniker. Som en av huvudarkitekterna bakom HSPA, LTE och NR har hans arbete varit avgörande för utvecklingen av de mobila bredbandssystem som utgör grunden för dagens uppkopplade samhälle. Han är även en mycket produktiv uppfinnare med tusentals patent inom mobil kommunikation.

Johan Sköld har gjort betydande insatser för standardiseringen av tekniker från 2G till 6G genom sitt deltagande i ledande standardiseringsorgan. Hans främsta bidrag ligger i den avgörande roll han har haft i utvecklingen och standardiseringen av tekniker som är centrala för 2G (GSM/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) samt framväxande 6G-nät. Han har haft ledande positioner i arbetet med att etablera globala standarder inom organisationer som 3GPP och ITU-R, där han har varit rapportör med ansvar för basstationsstandarder över flera generationer. Hans arbete med ramverken IMT-2020 och IMT-2030 har bidragit till att lägga grunden för globala specifikationer för 5G och 6G, och därigenom påverkat telekommunikationens framtida utveckling världen över.

Bild: från vänster, Sköld, Dahlman, Parkvall