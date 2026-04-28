IVA presenterar halvledarstrategi

Under maj och juni presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tre rapporter som stakar ut färdriktningen inom områden som har strategisk betydelse för Sveriges framtida position som teknik- och innovationsland. Den 27 maj blir det en timme om halvledarområdet.

Tillgången på halvledare är en nyckelresurs i den moderna ekonomin, skriver IVA i inbjudan och konstaterar att komponenterna sitter i allt från elbilar, satelliter, kommunikationssystem och kraftelektronik till försvarsprodukter.

Två frågor som kommer att avhandlas:

Vad händer med Sveriges konkurrenskraft, vår innovationsförmåga och vår teknologiska suveränitet när omvärlden storsatsar inom halvledarområdet?

Vad måste vi göra för att inte halka efter?

Medverkar gör bland annat Stefan Bengtsson, professor i fasta tillståndets elektronik vid Chalmer och tidigare rektor för Chalmers. Han är ledamot av IVA och den som utredde Electrumlabbets framtid.

Du anmäler dig till webinaret den 27 Maj, kl. 11:00 – 11:45, här (länk).