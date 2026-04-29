Irankriget får priset på mönsterkort att rusa

Irans attack på den petrokemiska anläggningen i Saudi-Arabiska Jubail i början av april slog ut tillverkningen av PPE, ett harts som används i mönsterkort för AI-servrar och 5G-tillämpningar. Stoppet har bidragit till kraftiga prisökningar på mönsterkort, de är upp 40 procent från mars till april, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

PPE eller polyferenyleneter blandas ofta ut med billigare epoxy för att skapa basmaterialet i mönsterkort där man vill ha en lägre dielektricitetskonstant, och därmed lägre förluster. Det handlar om kort med snabba signaler som AI-servrar, 5G-produkter och liknande. 

Jubailanläggningen står för ungefär 70 procent av världens produktion av högrent PPE och är fortfarande avstängd, enligt Reuters.

Dessutom har de andra två ingredienserna i mönsterkorten, glasfiber och kopparfolie, gått upp i pris vilket bidragit till de kraftiga prisökningarna på 40 procent senaste månaden.

Kopparfolien utgör ungefär 60 procent av råmaterialkostnaden och priset har ökat med 30 procent hittills i år.

Ökande ledtider på ingående råvaror skapar också problem för mönsterkortstillverkarna. Det som brukade vara tre veckor kan idag ta 15 veckor att få hem.

29 apr 2026 13:12 - Per Henricsson
Visar var signalen går
29 apr 2026 10:26 - Per Henricsson
Visar var signalen går


Ibland vill man bara veta vilken väg en signal tar på kretskortet. Xjtag har släppt ett gratisverktyg som hjälper dig med uppgiften bara du har tillgång till layouten i ODB++-format.

CATL lovar natriumjon i volym och får jätteorder
29 apr 2026 07:28 - Jan Tångring
CATL lovar natriumjon i volym och får jätteorder

Fjärde kvartalet i år ska den kinesiska globala batteri­jätten CATL inleda volymtillverkning av natriumjonbaserade battericeller. Kinas största leverantör av batterilager har beställt 60 GWh.

Elektronikskatteupproret
28 apr 2026 16:03 - Per Henricsson
Elektronikskatteupproret

Skicka ett mail till finansminister Elisabeth Svantesson och uppmana henne att avskaffa den särskilda kemikalieskatten på elektronik. Kampanjen har sjösatts inför valet i höst av branschorganisationerna Applia och Elektronikbranschen.

Sony knoppar av mobilmodemen
28 apr 2026 10:26 - Per Henricsson
Sony knoppar av mobilmodemen

2016 köpte Sony det israeliska IoT-bolaget Altair Semiconductor för 212 miljoner dollar. Nu knoppar Sony av bolaget men behåller en del av ägandet.

På gång: Standard för energilager i elnätet
28 apr 2026 09:32 - Jan Tångring
På gång: Standard för energilager i elnätet

Hur länge behöver batterilagret på din laddstation kunna leverera en viss effekt utan att bli för varmt? Svaret på den typen av frågor kring energilager för laddstationer, solcellsparker och andra delar av elnätet standardiseras nu av IEC.

Inbjudan: IVA:s halvledarstrategi
28 apr 2026 08:02 - Per Henricsson
Inbjudan: IVA:s halvledarstrategi


Under maj och juni presenterar IVA (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien) tre rapporter som stakar ut färdriktningen inom områden som har strategisk betydelse för Sveriges framtida position som teknik- och innovationsland. Den 27 maj ägnas en timme åt halvledarområdet.

AI-cybersäkerhet: Tjeckien utklassar USA
27 apr 2026 15:46 - Jan Tångring

Amerikanska AI-jätten Anthropics omtalade felfinnare Mythos har hittat en (1) sårbarhet i säkerhetsprogramvaran OpenSSL. Lilla tjeckiska Aisle har hittat – tjugo.

Silex noteras 7 maj
27 apr 2026 10:43 - Per Henricsson

Redan den 7 maj börjar handeln med mikromekanikfoundryt Silex aktier på Stockholmsbörsen. Prospektet publiceras idag och priset är satt till 81 kronor per aktie.

Årets kvinnliga förebild blev Funkis teknikchef
27 apr 2026 08:56 - Per Henricsson
Årets kvinnliga förebild blev Funkis teknikchef

För fjärde året i rad delades priset som Årets kvinnliga förebild ut på Elektronikmässan. Målet med priset är att uppmärksamma kvinnor i elektronikbranschen och årets pristagare blev Josefine Hölling på musikinstrumentbolaget Funki.

Nödrop: Öppenkodares fritid går till AI-buggrapporter
27 apr 2026 08:00 - Jan Tångring
Nödrop: Öppenkodares fritid går till AI-buggrapporter

Problemet med AI-genererade falska buggrapporter är numera hanterbart. Å andra sidan är det nu en ström av goda AI-rapporter som tvingar utvecklare att offra helgerna. Det rapporterar den svenska maintainern för kodbiblioteket Curl.

Femte generationens SiC
27 apr 2026 07:58 - Per Henricsson
Femte generationens SiC

30 procents lägre ledningsförluster vid höga temperaturer, så presenterar japanska Rohm femte generationen av sina MOSFET:ar i EcoSiC-familjen. Förutom invertrar till elbilar passar kiselkarbidkretsarna till kraftmatning i datacenter och i industriella produkter.

Synka ditt 5G-nät
24 apr 2026 15:19 - Jan Tångring
Synka ditt 5G-nät

Microchip släpper en modul för högprecisions­synkronisering i datacenter och 5G-nät (vRAN).

Kitron dubblar i Övik
24 apr 2026 10:22 - Per Henricsson

Kontrakts­tillverkaren Kitron ska bygga en ny fabrik i Örnsköldsvik med inflyttning 2028. Lokalen blir på 7300 kvadratmeter plus kontorsyta vilket är dubbelt så mycket som den nuvarande.

Tre Ericssonmedarbetare prisas av IEEE
24 apr 2026 10:20 - Per Henricsson
Tre Ericssonmedarbetare prisas av IEEE

Erik Dahlman, Stefan Parkvall och Johan Sköld har tilldelats IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communications för sina insatser inom forskning, utveckling och arbete med att ta fram globala standarder för mobil kommunikation. Priset delas ut i New York idag.

Sommarskola i Lund: Designa din egen Risc V
24 apr 2026 10:15 - Per Henricsson
Sommarskola i Lund: Designa din egen Risc V

Det är inte alls svårt att designa en Risc V-processor och dessutom väcka den till liv i en emulator. Kompetenscentrumet SCCC kör en repris på fjolårets populära sommarskola i Lund den 8 till 10 juni för alla som vill prova på.

Ny GPU avvaktar med AI
23 apr 2026 15:45 - Jan Tångring
Ny GPU avvaktar med AI

Bolt Graphics i Sunnyvale, Kalifornien, har gjort tapeout på sitt första GPU-chip, Zeus, i TSMC 12FFC. Zeus siktar på HPC- och grafikberäkningar som idag sker på CPU:er. Zeus ska kunna göra jobbet betydligt billigare.

ISS Europe: Halvledarstrategierna som påverkar Europa
23 apr 2026 11:14 - Per Henricsson
ISS Europe: Halvledarstrategierna som påverkar Europa

De amerikanska tullarna blir kvar även med en ny president, japanska Rapidus visar att det går att skapa halvledarproduktion av världsklass på kort tid och alla världsdelar stöttar sin halvledarindustri men på olika sätt. Det budskapet levererade Martin Zech från konsultbolaget FQI Consultings Brysselkontor under branschorganisationen Semis konferens i polska Sopot i slutet av mars.

Halva Teslas flotta klarar inte självkörning
23 apr 2026 10:33 - Jan Tångring

Fyra miljoner bilar från amerikanska Tesla behöver ny självkörningsdator och nya kameror för att kunna ha en chans att implementera oövervakad självkörning. Teslas vd Elon Musk har tappat tron på att hårdvarugenerationen HW3 är tillräcklig.

Nokia knoppar av rymden
23 apr 2026 08:05 - Per Henricsson
Nokia knoppar av rymden

Den finska telekomjätten Nokia knoppar av sin rymdverksamhet i ett separat bolag kallat Modul8. Det handlar om utveckling vid Nokia Bell Labs i USA av mobilnät för månen och i rymdfärder.

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
