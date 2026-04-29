Irankriget får priset på mönsterkort att rusa

Irans attack på den petrokemiska anläggningen i Saudi-Arabiska Jubail i början av april slog ut tillverkningen av PPE, ett harts som används i mönsterkort för AI-servrar och 5G-tillämpningar. Stoppet har bidragit till kraftiga prisökningar på mönsterkort, de är upp 40 procent från mars till april, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

PPE eller polyferenyleneter blandas ofta ut med billigare epoxy för att skapa basmaterialet i mönsterkort där man vill ha en lägre dielektricitetskonstant, och därmed lägre förluster. Det handlar om kort med snabba signaler som AI-servrar, 5G-produkter och liknande.

Jubailanläggningen står för ungefär 70 procent av världens produktion av högrent PPE och är fortfarande avstängd, enligt Reuters.

Dessutom har de andra två ingredienserna i mönsterkorten, glasfiber och kopparfolie, gått upp i pris vilket bidragit till de kraftiga prisökningarna på 40 procent senaste månaden.

Kopparfolien utgör ungefär 60 procent av råmaterialkostnaden och priset har ökat med 30 procent hittills i år.

Ökande ledtider på ingående råvaror skapar också problem för mönsterkortstillverkarna. Det som brukade vara tre veckor kan idag ta 15 veckor att få hem.