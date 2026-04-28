Sony knoppar av mobilmodemen

2016 köpte Sony det israeliska IoT-bolaget Altair Semiconductor för 212 miljoner dollar. Nu knoppar Sony av bolaget men behåller en del av ägandet.

Altair grundades år 2005 av avhoppare från Texas Instruments och utvecklar modemkretsar för IoT-tillämpningar i mobilnäten. När Sony köpte bolaget för tio år sedan handlade det om LTE-modem för allt från det som kallas Cat 0 till Cat 6, dvs från 5 Mbit/s upp till 450 Mbit/s.

Idag är fokus på eRedCap, den nya IoT-standarden i Release 18 som ungefär motsvarar Cat 1 i LTE (NB-IoT och LTE-M) med 20 MHz-frekvensband och maximalt 5 Mbit/s i upplänken.

De första modemkretsarna i ALT1550-familjen för eRedCap är under testning.

Avknoppningen från Sony leds av det israeliska riskkapitalbolaget Pitango Group som avsatt 50 miljoner dollar för affären.